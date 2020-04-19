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Avrupa
AA
Haber Giriş: 19.04.2020 - 10:21,Son Güncelleme:

THY’den, Almanya’daki vatandaşlar için 7 şehirden özel sefer

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THY’den, Almanya’daki vatandaşlar için 7 şehirden özel sefer
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Türk Hava Yolları (THY), koronavirüs salgını önlemleri çerçevesinde uçuşların iptal edilmesi nedeniyle Türkiye’ye dönemeyen vatandaşlar için Almanya’nın 7 kentinden özel seferler düzenleyecek.

TÜRKİYE’nin Berlin Büyükelçiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, geçici süreyle Almanya’da bulunan kısa süreli vize sahipleri, öğrenciler, turistler, işçi ve iş görüşmesine gelen vatandaşların Türkiye’ye dönmesi amacıyla bugün Frankfurt’tan, 21 Nisan’da Hannover ve Hamburg’dan, 21-22 Nisan’da Köln’den, 22 Nisan’da Berlin’den, 22-23 Nisan’da da Münih ve Düsseldorf’tan THY seferi yapılacak. Yolculardan, bilet ücreti olarak tek yön kişi başı 240 Euro alınacak. Uçağa binen vatandaşlar, Türkiye’ye döndükten sonra 14 gün mecburi karantinaya alınacak. Uçuş günü Kovid-19 belirtisi gösteren ya da daha önce virüs tanısı konulanlar uçağa kabul edilmeyecek.

 

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