THY, Alman BVMW ile stratejik ortaklık için niyet bildirgesi imzaladı

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THY Basın Müşavirliği’nden yapılan açıklamada, küresel ölçekteki stratejik iş birliği çalışmaları kapsamında THY ile BVMW tarafından 2022-2024’ü kapsayacak stratejik ortaklık için niyet bildirgesine imza atıldı. THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı ile BVMW Başkanı Markus Jerger’in imzaladığı bildirge kapsamında birlik üyesi şirketler uçuşlarını THY markası ile gerçekleştirmeyi sürdürecek. BVMW de THY’ye gerçekleştireceği operasyonlar için uygun bir platform sağlamaya devam edecek.

STRATEJİK İŞ BİRLİĞİNİ DEVAM EDİLECEK

Yenilenen anlaşma ile THY’nin Kurumsal Sadakat Programı ‘Turkish Airlines Corporate Club’un sunduğu çeşitli avantajların Alman şirketler tarafından tercih edilmesine devam edilmesi de hedefleniyor. Açıklamada görüşlerine yer verilen, THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Aycı, Alman Kobiler Birliği ile uzun yıllardır gerçekleştirdikleri stratejik iş birliğine 2022-2024 yılları arasında da devam edeceklerini belirtti. Aycı, imzalanan yeni anlaşma ile kurumsal segmentteki hacimlerini küresel ölçekte en üst düzeye çıkarmayı hedeflediklerini kaydederek, “Ülkemizin milli bayrak taşıyıcı havayolu şirketi olarak iş dünyasından değerli misafirlerimizi dünyanın en çok ülkesiyle buluşturmayı sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.