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HABERLERAvrupa Haberleri

THY, Alman BVMW ile stratejik ortaklık için niyet bildirgesi imzaladı

#Türk Hava Yolları#THY#Alman BVMW
THY, Alman BVMW ile stratejik ortaklık için niyet bildirgesi imzaladı

Türk Hava Yolları (THY) ile Alman Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler Birliği (BVMW) arasında 2022-2024’ü kapsayan stratejik ortaklık için niyet bildirgesi imzalandı.

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THY Basın Müşavirliği’nden yapılan açıklamada, küresel ölçekteki stratejik iş birliği çalışmaları kapsamında THY ile BVMW tarafından 2022-2024’ü kapsayacak stratejik ortaklık için niyet bildirgesine imza atıldı. THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı ile BVMW Başkanı Markus Jerger’in imzaladığı bildirge kapsamında birlik üyesi şirketler uçuşlarını THY markası ile gerçekleştirmeyi sürdürecek. BVMW de THY’ye gerçekleştireceği operasyonlar için uygun bir platform sağlamaya devam edecek.

STRATEJİK İŞ BİRLİĞİNİ DEVAM EDİLECEK
Yenilenen anlaşma ile THY’nin Kurumsal Sadakat Programı ‘Turkish Airlines Corporate Club’un sunduğu çeşitli avantajların Alman şirketler tarafından tercih edilmesine devam edilmesi de hedefleniyor. Açıklamada görüşlerine yer verilen, THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Aycı, Alman Kobiler Birliği ile uzun yıllardır gerçekleştirdikleri stratejik iş birliğine 2022-2024 yılları arasında da devam edeceklerini belirtti. Aycı, imzalanan yeni anlaşma ile kurumsal segmentteki hacimlerini küresel ölçekte en üst düzeye çıkarmayı hedeflediklerini kaydederek, “Ülkemizin milli bayrak taşıyıcı havayolu şirketi olarak iş dünyasından değerli misafirlerimizi dünyanın en çok ülkesiyle buluşturmayı sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.

THY, Alman BVMW ile stratejik ortaklık için niyet bildirgesi imzaladı
10 BİNİN ÜZERİNDE KOBİ KURULUŞU
BVMW Başkanı Jerger ise “Dünyanın en önemli havayollarından biri ile stratejik iş birliği içerisinde olmaktan dolayı mutluyuz. Türk Hava Yolları ile Alman Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler Birliği en iyi şekilde iş imkanlarıyla dünyayı buluşturuyor” değerlendirmesinde bulundu. THY, Almanya’da küçük ve orta ölçekli şirketlerin üye olduğu, bünyesinde kendisine bağlı 10 binin üzerinde KOBİ kuruluşu barındıran, yılda ortalama 2 bin etkinlik gerçekleştiren BVMW ile 2017 yılından beri çeşitli kapsamlarda iş birliğine gidiyor ve stratejik çalışmalarına devam ediyor.

 

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#Türk Hava Yolları#THY#Alman BVMW

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