Thüringen’e CDU’lu Başbakan: Mario Voigt

ERFURT
Oluşturulma Tarihi: Aralık 12, 2024 13:50
Eski Doğu Almanya sınırları içinde oluşturulan yeni eyaletlerden Thüringen’de Hıristiyan Demokrat Birlik Partili (CDU) Mario Voigt ilk turda Başbakan seçildi.
1 Eylül’de yapılan Eyalet Parlamentosu seçiminden sağ popülist Almanya için Alternatif’in (AfD) yüzde 32.8 oy alarak en güçlü parti olarak çıkması üzerine CDU, SPD ve Sol Parti’den ayrılanların kurduğu Birlik Sahra Wagenknecht (BSW) arasında “üçlü koalisyon” oluşturulmasında uzlaşmaya varılırken, bugünkü başbakan seçiminde tam bir sürpriz yaşandı. 88 sandalyeli Eyalet Parlamentosu’nda AfD’nin 32, CDU’nun 23, BSW’nin 15, Sol Parti’nin 12 ve SPD’nin 6 milletvekili olduğu halde, “Böğürtlen Koalisyonu” olarak nitelenen CDU, BSW ve SPD’nin başbakan olmasını öngördüğü CDU’lu Mario Voigt, ilk turda 51 milletvekilinin desteğiyle Thüringen Eyalet Başbakanı seçildi.
TAM BİR SÜRPRİZ OLDU
33 milletvekili “hayır” derken, 4 parlamenter de çekimser oy kullandı. “Üçlü Koalisyon” partilerinin toplam 44 milletvekili olduğu halde Mario Voigt’in ilk turda 51 oyla Başbakan seçilmesi tam bir sürpriz oldu. Bu verilere göre, gizli yapılan oylamada, Sol Partili bazı milletvekilleri de Voigt’e destek verdi. Oylamadan sonra yemin ederek göreve başlayan Mario Voigt, kendilerini büyük meydan okumaların beklediğini gizlemezken, Thüringen ve Thüringenlilerin çıkarına politikaları hayata geçirmeye kararlı olduklarını ilan etti. Almanya genelinde şimdiye kadar ilk Sol Partili Eyalet Başbakanı olan ve 2014 yılından beri görev yapan Bodo Ramelow
, görevi teslim ettiği CDU’lu Mario Voigt
ve hükümetine başarılar diledi.