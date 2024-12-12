Thüringen’e CDU’lu Başbakan: Mario Voigt

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1 Eylül’de yapılan Eyalet Parlamentosu seçiminden sağ popülist Almanya için Alternatif’in (AfD) yüzde 32.8 oy alarak en güçlü parti olarak çıkması üzerine CDU, SPD ve Sol Parti’den ayrılanların kurduğu Birlik Sahra Wagenknecht (BSW) arasında “üçlü koalisyon” oluşturulmasında uzlaşmaya varılırken, bugünkü başbakan seçiminde tam bir sürpriz yaşandı. 88 sandalyeli Eyalet Parlamentosu’nda AfD’nin 32, CDU’nun 23, BSW’nin 15, Sol Parti’nin 12 ve SPD’nin 6 milletvekili olduğu halde, “Böğürtlen Koalisyonu” olarak nitelenen CDU, BSW ve SPD’nin başbakan olmasını öngördüğü CDU’lu Mario Voigt, ilk turda 51 milletvekilinin desteğiyle Thüringen Eyalet Başbakanı seçildi.