×
Günlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERAvrupa Haberleri

Thüringen’de üç parti anlaştı

Güncelleme Tarihi:

#Almanya#Thüringen#AVRUPADAN HABERLER
Thüringen’de üç parti anlaştı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 22, 2024 17:41

Almanya’nın Thüringen eyaletinde, CDU, SPD ve Sahra Wagenknecht İttifakı-Anlayış ve Adalet İçin (BSW) Partisi koalisyon hükümeti kurmak için anlaşmaya vardı.

Haberin Devamı

CDU Thüringen Eyalet Başkanı Mario Voigt, koalisyon protokolü üzerinde anlaşmanın sağlandığını belirterek, “Bugün, merkezinde vatandaşların yer aldığı yeni ve etkin bir hükümetin temellerini atıyoruz. Birlikte sorumluluk alacak ve eyaletimizi ileriye taşıyacağız” dedi. Voigt, ayrıca “Eyaletimize daha az sığınmacı alacağız” diye konuştu. Koalisyon protokolünün parti tabanları tarafından onaylanması durumunda Mario Voigt, eyalet başbakanı olacak.
88 sandalyeli eyalet meclisinde üç partinin toplam milletvekili sayısı 44. 1 Eylül’de yapılan seçimlerde aşırı sağcı AfD yüzde 32.8 ile seçimi ilk sırada tamamlamıştı. Ancak AfD’nin hükümete gelmesini istemeyen diğer partiler hükümet kurmayacaklarını açıklamış ve ardından CDU, SPD ve BSW görüşmelere başlamıştı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Almanya#Thüringen#AVRUPADAN HABERLER

BAKMADAN GEÇME!