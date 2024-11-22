Thüringen’de üç parti anlaştı

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CDU Thüringen Eyalet Başkanı Mario Voigt, koalisyon protokolü üzerinde anlaşmanın sağlandığını belirterek, “Bugün, merkezinde vatandaşların yer aldığı yeni ve etkin bir hükümetin temellerini atıyoruz. Birlikte sorumluluk alacak ve eyaletimizi ileriye taşıyacağız” dedi. Voigt, ayrıca “Eyaletimize daha az sığınmacı alacağız” diye konuştu. Koalisyon protokolünün parti tabanları tarafından onaylanması durumunda Mario Voigt, eyalet başbakanı olacak.

88 sandalyeli eyalet meclisinde üç partinin toplam milletvekili sayısı 44. 1 Eylül’de yapılan seçimlerde aşırı sağcı AfD yüzde 32.8 ile seçimi ilk sırada tamamlamıştı. Ancak AfD’nin hükümete gelmesini istemeyen diğer partiler hükümet kurmayacaklarını açıklamış ve ardından CDU, SPD ve BSW görüşmelere başlamıştı.