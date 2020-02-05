Thüringen’de Liberallerin büyük oyunu

DOĞU eyaletlerinde Thüringen’in 90 üyeli meclisinde yapılan başbakanlık seçiminde üç aday yarıştı. Sol Parti, SPD ve Yeşiller’den oluşan sol blokun adayı Bodo Ramelow, FDP adayı Thomas Kemmerich ve aşırı sağcı AfD adayı Christoph Kindervater’a karşı yarıştı. İlk iki turda üç aday da salt çoğunluğa ulaşamadı. Üçüncü turda yapılan seçimde AfD kendi adayı yerine blok halinde FDP’li Kemmerich’e oy verdi. Gizli yapılan üçüncü turda bir milletvekili çekimser oy kullandı, Kindervater hiç oy alamadı, Kemmerich ise AfD’nin oylarıyla başbakan olmayı başardı.

YEMİN EDEREK GÖREVİ ALDI

Alınan sürpriz sonuç hem eyalette hem de Berlin’de şok etkisi yarattı. Şimdi nasıl bir hükümet kurulacağı bilinmiyor. Hem FDP hem de CDU, AfD ile hükümet kurmayacağını daha önce deklare etmişti. Yeşiller, FDP ile ortaklık yapmayacaklarını açıkladı. Geçen yıl ekim ayında yapılan seçimlerde sadece 5 milletvekili çıkaran FDP’nin başbakanlığı kazanması, “Liberallerin büyük oyunu” olarak yorumlandı. Meclis’te yemin ederek başbakanlık görevini devralan Kemmerich, muhtemelen azınlık hükümeti kuracak. Büyük şok yaşayan Ramelow ise sonucu, kafasını sallayarak dinledi.