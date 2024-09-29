Thüringen’de düğümü mahkeme çözdü

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CDU, BSW, Sol Parti ve SPD, seçimden önce AfD’nin eyalette en yüksek ikinci makama aday göstermesine karşı olduklarını açıklamışlardı. Björn Höcke liderliğindeki AfD, eyaletin Anayasayı Koruma Teşkilatı tarafından aşırı sağcı olarak sınıflandırılıyor ve gözetim altına alınmış bir parti olarak biliniyor. Thüringen Parlamentosu’nda perşembe günü yapılan oturum başkanlık seçimi nedeniyle yaşanan tartışmalarla tamamen kilitlenmişti. 1 Eylül’deki eyalet seçimlerinden birinci parti olarak çıkan AfD ve diğer dört parti arasında sürekli gerginlikler yaşandı. Karşılıklı suçlamalar ve karar alınamaması sebebiyle oturum yarıda kesildi.



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İÇ TÜZÜK DEĞİŞTİRİLDİ

Cuma akşamı ise CDU tarafından yapılan başvuruyla Weimar’daki Anayasa Mahkemesi devreye girerek duruma müdahale etti. Eleştirilerin odağındaki, en yaşlı vekil sıfatıyla Meclis’e başkanlık eden AfD’li Jürgen Treutler’in yetkilerini sınırlayan bir karar aldı. Thüringen Anayasa Mahkemesi, Treutler’in hiçbir vekili konuşturmamasını, verilen iç tüzük değişikliğini işleme koymadan oturumu kapatmasını hukuka aykırı buldu. Bunun üzerine Treutler, cumartesi günü kurallara uygun hareket etmek zorunda kaldı. Böylece Thüringen Eyalet Meclisi, çoğunluk kararıyla başkanlık seçimi prosedürünü değiştirme fırsatını yakaladı. İç tüzük için yapılan değişiklik teklifi, 55 “Evet” ve 32 “Hayır” oyuyla kabul edildi. Çekimser oy kullanılmadı. Yeni düzenlemeye göre, başkanlık seçimlerinde her fraksiyon aday gösterebilecek. Daha önce bu hak yalnızca en büyük parti olan AfD’ye tanınmıştı.