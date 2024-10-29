Thüringen’de CDU-BSW-SPD yakınlaşması

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ÜÇ parti, zorlu müzakerelerin ardından, olası bir hükümet kurma sözleşmesine dahil edilecek barış politikası maddesi üzerinde anlaşmaya vardıklarını duyurdu. “Bir uzlaşı sağlamayı başardık” diyen Thüringen CDU lideri Mario Voigt, görüşmelerin cuma günü durdurulup pazar günü yeniden başlatıldığını belirtti. BSW eyalet başkanı Katja Wolf, anlaşmanın BSW genel başkanı Sahra Wagenknecht’in göz önünde bulundurularak yoğun bir şekilde tartışıldığını ifade etti. SPD eyalet başkanı Georg Maier, görüşmelere yetki aldığını belirterek, “Bu sonuçla eyalet yönetimine güvenle gidiyorum. Bilgilendirilmek istiyorlar” diye konuştu.

Barış politikası üzerinde varılan anlaşmada, “Avrupa ve federal devlet düzeni çerçevesinde, Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırılarını sona erdirmek için tüm diplomatik girişimleri destekliyoruz” ifadesine yer verildi. Almanya’ya orta menzilli füzelerin konuşlandırılması konusunda ise Thüringen’deki birçok insanın bu duruma eleştirel yaklaştığı veya karşı çıktığı belirtildi. “Thüringen eyaletinin gelecekteki hükümeti, bu konuda kapsamlı bir tartışmayı teşvik edecek ve barış için sürdürülebilir bir taahhüt olarak bu duruşa kamuoyunda ses verecek” denildi.

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AfD EN YÜKSEK OYU ALMIŞTI

Bugünden itibaren yedi farklı konuda çalışma grupları müzakerelere başlayacak. Görüşmelerin iki hafta sürmesi planlanıyor. BSW eyalet yönetimi ve özellikle Sahra Wagenknecht, Erfurt’ta koalisyon görüşmelerinin başlatılması için olası bir ‘koalisyon sözleşmesi ön sözüne’ barış politikasına dair bir formül eklenmesini şart koşmuştu. Hafta sonu boyunca CDU, BSW ve SPD liderleri düşünmek için süre talep etmişlerdi.

AfD, Thüringen eyalet seçimlerinde yüzde 32.8 oy oranıyla Almanya’da ilk kez en güçlü parti olurken, CDU yüzde 23.6 ile sandıktan ikinci çıktı ve hükümet kurma görevi aldı. BSW ise üçüncü oldu. Halen görevde olan Başbakan Bodo Ramelow’un partisi Sol Parti dördüncü sırada kaldı. SPD ise tek haneli bir sonuçla eyalet meclisine girebildi. Yeşiller ve FDP ise barajı aşamadıkları için mecliste yer almadı.