Thüringen karıştı! ‘Erken seçim yapılsın’

CDU Genel Başkanı Annegret Kramp-Karrenbauer, bazı temaslar için bulunduğu Strazburg kentinde yaptığı açıklamada, CDU Thüringen Eyalet Meclis Grubu’nun seçimlerdeki tutumunu yanlış bulduğunu belirterek, meclis grubunun CDU Genel Merkezi’nin tavsiyelerine, taleplerine ve ricalarına uymadığını ifade etti. CDU Thüringen Meclis Grubu’nun aşırı sağcı AfD ile birlikte hareket etmesine tepki gösteren Kramp-Karrenbauer, bu durumdan temiz bir şekilde çıkmak için eyalette erken seçimin bir yol olup olmadığına bakmak gerektiğini kaydetti.

‘BİRLİKTE ÇALIŞILMALI’

CSU Genel Başkanı Markus Söder de Kemmerich’in AfD’nin oylarıyla seçilmesine tepki göstererek, erken seçim yapılmasının en iyi çözüm olacağını belirtti. CDU Genel Sekreteri Paul Ziemiak da Berlin’de yaptığı açıklamada Thüringen Eyalet Meclisi’nde sonuçlanan seçimin ülkeyi böldüğünü vurgulayarak erken seçime gidilmesi gerektiğini dile getirdi. FDP Genel Başkanı Christian Lindner ise, partisinin Thüringen Eyalet Meclisi’nde AfD ile iş birliği yapması için ortak bir temel bulunmadığını söyledi. Thüringen’de AfD ve Sol Parti dışındaki partileri Kemmerich ile birlikte çalışmaya çağıran Lindner, bu birlikte çalışma yapılamadığında erken seçimin gerekli olabileceğini kaydetti.

5 MİLLETVEKİLİYLE BAŞBAKAN

İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra ilk kez Almanya’da bir eyalet başbakanının aşırı sağcı bir partinin oylarıyla seçilmesine tepki gösteriliyor. Thüringen Eyalet Meclisi’nde 5 milletvekiline sahip olan FDP Milletvekili Kemmerich, dün mecliste yapılan oylamada 90 milletvekilinin 45’inin oyunu alarak Thüringen Eyaleti’nin başbakanı seçilmişti. Yeşiller ve SPD’nin desteğini alan diğer aday Sol Partili Bodo Ramelow 44 oy alırken 1 milletvekili de çekimser kaldı. AfD’nin adayı Christoph Kindervater’e ise oy çıkmayan seçimde CDU ve AfD milletvekilleri Kemmerich’i desteklemişti.