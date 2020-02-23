Thüringen bilmecesi

4 Mart’ta Meclis’te yapılacak oylamada birinci turda tekrar eyalet başbakanı seçileceğinden emin olduğunu belirten Ramelow, bu güveni demokrat parti gruplarıyla yaptığı görüşmelerden aldığını söyledi. Ancak CDU Thüringen Teşkilatı’nın Ramelow’a “Evet” oyu vereceği haberleri, CDU merkezinde tepkilere yol açtı. Çünkü kurultayda, hem aşırı sağ AfD’yle hem de Sol Parti’yle işbirliği yapılmayacağı kararı alınmıştı. CDU Genel Sekreteri Paul Ziemiak, burada genel olarak CDU’nun güvenilirliğinin söz konusu olduğunu söyledi. CDU Thüringen Teşkilatı da Ramelow’u destekleyeceklerine dair bir garanti vermediklerini, ancak erken seçime kadar azınlık hükümetine süreli destek vereceklerini açıkladı.