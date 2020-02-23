MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerAvrupa HaberleriThüringen bilmecesi
GeriAvrupa Thüringen bilmecesi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Avrupa
BERLİN / Fotoğraf: dpa
Haber Giriş: 23.02.2020 - 16:09,Son Güncelleme:/

Thüringen bilmecesi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Thüringen bilmecesi
Abone Olgoogle-news

Almanya'nın Thüringen Eyaleti’ndeki hükümet krizi, tam bir bilmeceye dönüştü. Sol Parti’li eski eyalet başbakanı Bodo Ramelow, 25 Nisan 2021’de yapılacak erken seçimlere kadar SPD ve Yeşiller’le azınlık hükümeti kurmak istiyor. Ancak bunun için 4 oya ihtiyacı var.

4 Mart’ta Meclis’te yapılacak oylamada birinci turda tekrar eyalet başbakanı seçileceğinden emin olduğunu belirten Ramelow, bu güveni demokrat parti gruplarıyla yaptığı görüşmelerden aldığını söyledi. Ancak CDU Thüringen Teşkilatı’nın Ramelow’a “Evet” oyu vereceği haberleri, CDU merkezinde tepkilere yol açtı. Çünkü kurultayda, hem aşırı sağ AfD’yle hem de Sol Parti’yle işbirliği yapılmayacağı kararı alınmıştı. CDU Genel Sekreteri Paul Ziemiak, burada genel olarak CDU’nun güvenilirliğinin söz konusu olduğunu söyledi. CDU Thüringen Teşkilatı da Ramelow’u destekleyeceklerine dair bir garanti vermediklerini, ancak erken seçime kadar azınlık hükümetine süreli destek vereceklerini açıkladı. 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle