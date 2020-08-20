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Avrupa
Ali VARLI / BERLİN
Haber Giriş: 20.08.2020 - 16:31 | Son Güncelleme:

Thunberg, Merkel’den umduğunu bulamadı

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Thunberg, Merkel’den umduğunu bulamadı
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İsveçli iklim aktivisti 17 yaşındaki Greta Thunberg Berlin’de Başbakan Angela Merkel ile buluştu. Başbakanlık binasına Berlin Ana Tren Garı’ndan yürüyerek gelen iklim aktivisti Thunberg’e ‘Gelecek için Cuma’ inisiyatifinin Almanya sorumlusu Luisa Neubauer eşlik etti.

GRETA Thunberg ve Luisa Neubauer ile federal başbakanlık binasındaki Bakanlar Kurulu odasında bir araya gelen Başbakan Angela Merkel, görüşme sonrasında açıklama yapmadı. Merkel adına açıklamayı federal hükümetin basın sözcüsü Stephan Seibert yaptı. Seibert, Merkel ile iklim aktivistlerinin ana konusunun Avrupa Birliği (AB) iklim politikalarının oluşturduğunu söyledi. Thunberg ise görüşmenin ‘Gelecek için cuma’ hareketi adına yapılmadığını belirtirken “İyi ve olumlu bir görüşme oldu” demekle yetindi. Neubauer ise Merkel için “O bir fizikçi olarak iklim krizini çok iyi anlayabiliyor. Ancak politikacı olarak bu sorunun çözümünün nasıl karmaşık olduğunu da biliyor. Sorun şimdi bu aradaki boşluğun nasıl giderileceği” dedi. Toplantıya Belçikalı iklim aktivistleri liderleri Anuna de Wever van der Heyden ve Adelaide Charlier de katıldı.

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