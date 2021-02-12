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Avrupa
Haber Giriş: 12.02.2021 - 09:17 | Son Güncelleme:

Thomas Müller koronavirüse yakalandı

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Thomas Müller koronavirüse yakalandı
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Bayer Münih’te, Thomas Müller'in koronavirüs testi pozitif çıktı.

Koronavirüs salgını, bu kez Bayern Münih'in Alman futbolcusu Thomas Müller'i vurdu.

Kupanın yarı finalinde Mısır’ın Al-Ahly ekibi ile oynanan ve Bayer Münih’in 2-0 galip geldiği maç öncesi yapılan testte, bütün futbolcuların sonucu negatif çıkmıştı.

Thomas Müller koronavirüse yakalandı
Tigres ile oynanan final maçı öncesi yapılan testte de yine Bayern Münihli futbolcuların sonuçları negatif olarak açıklandı. Ardından bir kez daha yapılan testte, Bayern Münih’in 31 yaşındaki futbolcusu Thomas Müller’in testinin pozitif çıktığı kaydedildi.

MÜLLER’İN OTELİ DEĞİŞTİRİLDİ
Bu gelişmenin ardından deneyimli forvetin, takımın bulunduğu otelden ayrılarak başka bir otele yerleştiği öğrenildi. Alman medyasındaki yorumlarda, Thomas Müller’in virüsü nereden ve nasıl kaptığının büyük bir soru işareti olarak kaldığı dile getirildi.

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