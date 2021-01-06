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Haber Giriş: 06.01.2021 - 12:37 | Son Güncelleme:

Mayka Rivera, Thibaut Courtois'in ilişki teklifini reddetti

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Mayka Rivera, Thibaut Courtois'in ilişki teklifini reddetti
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Real Madrid'in Belçikalı kalecisi Thibaut Courtois, İspanya'da yayınlanan bir reality show'da ünlenen Instagram yıldızı Mayka Rivera'ya ilişki teklifinde bulundu. Ancak yıldız kaleci umduğunu bulamadı ve model tarafından reddedildi.

Mayka Rivera, Thibaut Courtoisin ilişki teklifini reddetti
2018 yılında Londra ekibi Chelsea'den Real Madrid'e 35 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olan Thibaut Courtois, ilişki teklifinin reddedilmesiyle İspanyol ve İngiliz basınında gündeminde.
Mayka Rivera, Thibaut Courtoisin ilişki teklifini reddetti
Marca'nın haberine göre Real Madrid'in file bekçisi Courtois, İspanya'da yayınlanan bir reality show'da ünlenen Instagram yıldızı Mayka Rivera'ya ilişki teklifinde bulundu.
Mayka Rivera, Thibaut Courtoisin ilişki teklifini reddetti
Instagram'da 520 binden fazla takipçisi bulunan Rivera'nın daha evvel basında çıkan haberlerde Courtis ile birlikte olduğu iddia edilmişti.
Mayka Rivera, Thibaut Courtoisin ilişki teklifini reddetti
Marca'ya açıklamalarda bulunan Rivera, dünyaca ünlü kaleci ile birlikte olduğu yönünde çıkan haberleri kesin bir dille yalanladı.
Mayka Rivera, Thibaut Courtoisin ilişki teklifini reddetti
İspanya'da yayınlanan ve ikili ilişkileri konu alan programda sevgilisiyle yaşadığı sorunlarla gündeme gelen ve sonrasında programda yer alan başka bir erkekle ilişkiye giren Instagram yıldızı, kaleci Courtis ile birlikte olmadığını açıkladı.
Mayka Rivera, Thibaut Courtoisin ilişki teklifini reddetti
Sosyal medya hesaplarından yaptığı cüretkar pozlarıyla takipçi kitlesini genişleten Rivera, açıklamasında "Thibaut Courtois ile herhangi bir duysusal ilişkim yok, söylentiler tamamen yalan" dedi.
Mayka Rivera, Thibaut Courtoisin ilişki teklifini reddetti
Geçtiğimiz yıllarda Marta Dominguez ile olan birlikteliğinden 2 çocuğu bulunan Belçikalı kaleci, boşandıktan sonra 2019 yılında Alba Carrillo ile aşk yaşamıştı.
Mayka Rivera, Thibaut Courtoisin ilişki teklifini reddetti
Courtis'in o dönem komşusu ile bir ilişkisinin olduğu hatta bu ilişkisinden gayrimeşru bir çocuğunun olduğu da iddia ediliyor.
Mayka Rivera, Thibaut Courtoisin ilişki teklifini reddetti

Mayka Rivera, Thibaut Courtoisin ilişki teklifini reddetti

Mayka Rivera, Thibaut Courtoisin ilişki teklifini reddetti

Mayka Rivera, Thibaut Courtoisin ilişki teklifini reddetti

Mayka Rivera, Thibaut Courtoisin ilişki teklifini reddetti

Mayka Rivera, Thibaut Courtoisin ilişki teklifini reddetti

Mayka Rivera, Thibaut Courtoisin ilişki teklifini reddetti

Mayka Rivera, Thibaut Courtoisin ilişki teklifini reddetti

Mayka Rivera, Thibaut Courtoisin ilişki teklifini reddetti

Mayka Rivera, Thibaut Courtoisin ilişki teklifini reddetti

Mayka Rivera, Thibaut Courtoisin ilişki teklifini reddetti

Mayka Rivera, Thibaut Courtoisin ilişki teklifini reddetti

Mayka Rivera, Thibaut Courtoisin ilişki teklifini reddetti

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