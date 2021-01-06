Mayka Rivera, Thibaut Courtois'in ilişki teklifini reddetti

2018 yılında Londra ekibi Chelsea'den Real Madrid'e 35 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olan Thibaut Courtois, ilişki teklifinin reddedilmesiyle İspanyol ve İngiliz basınında gündeminde. Marca'nın haberine göre Real Madrid'in file bekçisi Courtois, İspanya'da yayınlanan bir reality show'da ünlenen Instagram yıldızı Mayka Rivera'ya ilişki teklifinde bulundu. Instagram'da 520 binden fazla takipçisi bulunan Rivera'nın daha evvel basında çıkan haberlerde Courtis ile birlikte olduğu iddia edilmişti. Marca'ya açıklamalarda bulunan Rivera, dünyaca ünlü kaleci ile birlikte olduğu yönünde çıkan haberleri kesin bir dille yalanladı. İspanya'da yayınlanan ve ikili ilişkileri konu alan programda sevgilisiyle yaşadığı sorunlarla gündeme gelen ve sonrasında programda yer alan başka bir erkekle ilişkiye giren Instagram yıldızı, kaleci Courtis ile birlikte olmadığını açıkladı. Sosyal medya hesaplarından yaptığı cüretkar pozlarıyla takipçi kitlesini genişleten Rivera, açıklamasında "Thibaut Courtois ile herhangi bir duysusal ilişkim yok, söylentiler tamamen yalan" dedi. Geçtiğimiz yıllarda Marta Dominguez ile olan birlikteliğinden 2 çocuğu bulunan Belçikalı kaleci, boşandıktan sonra 2019 yılında Alba Carrillo ile aşk yaşamıştı. Courtis'in o dönem komşusu ile bir ilişkisinin olduğu hatta bu ilişkisinden gayrimeşru bir çocuğunun olduğu da iddia ediliyor.























