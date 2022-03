The Lion Baran Türkiye için yarışacak

Haberin Devamı

Baran henüz 28 yaşında. Dart oynamaya 6 yaşında başlamış. Dart sporuyla ilk kez, Heidelberg yakınlarındaki Walldürn kasabasında, babasının işlettiği restoranda tanışmış. Restoranın arka odasında yer alan Dart salonunda boş zamanlarında Dart oynayama başlayan Baran, kısa zamanda yeteneğiyle salona gelen Dart sporcularının dikkatini çekmiş. Baran, Dart sporuna başlamasının hikayesini anlatırken, "Küçükken restoranda ara sıra babama yardımcı oluyordum. Açıkçası işten kaytarmak için hep arka salona kaçıp dart oynardım. Oynayarak kendi kendimi geliştirdim. Bölgedeki amatör ve profesyonel oyuncular babamın dükkanına gelip antrenman yaparlardı. Onlar benim nasıl oynadığımı görünce daha profesyonelce oynamam için tavsiye ettiler. Sonra civardaki dart kulüplerinde oynamaya başladım“ diye konuştu.Bölgedeki Dart yarışmalarına katılan Baran burada dereceler elde etmiş. Daha henüz 10 yaşındayken bölgesinin en iyilerinden biri olan Baran Özdemir , bir dönem futbol da oynamış. Borussia Dortmund’un alt yapısına seçilmeyi başaran Baran, ciddi bir sakatlık geçirmesi üzerine futbolu bırakmak zorunda kalmış. Gençlik döneminde kısa bir dönem modellik yapan Baran, oyunculuğa ilgi duymaya başlayınca İsviçre’nin Basel kentindeki bir akademide oyunculuk eğitimi almış. 'Stromberg', 'Alarm für Cobra' gibi Alman televizyonlarında farklı film ve dizilerde rol alan Baran, bu süre içinde Dart’a ara verdiğini belirtiyor. Ancak Alman sinema ve televizyonlarında klişe yabancı rollerinden başka roller oynamaması nedeniyle oyunculuğu bırakan Baran, 20’li yaşlarında, çocukken severek yaptığı Dart sporuna geri döndü. Yaklaşık 6 yıl önce profesyonel olarak Dart yarışmalarına yeniden katılmaya başlayan Baran Özdemir, korona öncesinde Dart dünya klasmanında milyonlarca Dart oyuncusu arasında 161.sıraya kadar yükseldi.Dart sporunun Türkiye’de futbol veya basketbol gibi halka yayılmadığını kaydeden Baran, ancak bu sporun yavaş yavaş ilgi uyandırmaya başladığını belirtiyor. Baran Özdemir, bu sporun Almanya ve diğer birçok Avrupa ülkesinde geniş kitleler tarafından takip edildiğini kaydederken, spor kanallarında yayınlanan Dart yarışmalarının milyonlar tarafından izlendiğini ifade ediyor. Daha önce Türkiye Dart liginde de oynadığını ancak şimdi Türkiye adına yarışmalara katılacağını ifade eden Baran Özdemir, sponsorların da desteğini bekliyor. Almanya’da Dart spor camiasında 'The Lion' lakabıyla tanınan Baran’ın hedefi ise Dart sporunu Türkiye’de sevdirmek. Baran Özdemir, "Türkiye’de her gittiğimde özelilikle çocuklar ve gençler arasında bu spora ilginin arttığın görüyorum. Ancak Türkiye’de masraflı bir oyun. Bu nedenle her gittiğimde çocuklara bu sporu sevdirmek için malzemeler götürüp hediye ediyorum" diye konuştu. Baran Özdemir, şu anda günde 4 saatlik antrenmanla Radical Darts Dünya şampiyonluğu ve ekimde İspanya’da yapılacak Elektronik Dart Dünya Şampiyonluğuna hazırlanıyor.