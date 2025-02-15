TGD’den 63 kentte seçim öncesi bilgilendirme kampanyası

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ALMANYA Türk Toplumu (TGD) 23 Şubat’ta yapılacak genel seçim öncesi başlattığı bilgilendirme kampanyasını, bugün ülke genelinde 63 kentte düzenlenen etkinliklerle sürdürdü. Başkent Berlin’de, Hamburg’da, Frankfurt’ta, Hannover’de, Stuttgart’ta, Münih’te, Düsseldorf’ta, Köln’de, Lübeck’te olduğu gibi Almanya’nın çeşitli eyaletlerindeki kentlerde de bilgilendirme ve tanıtım etkinlikleri düzenlendi. Bazı dernek ve cemiyetler, halkla sabah kahvaltılarında bir araya gelerek, katılımcılara seçimlere katılacak partiler ve programları hakkında bilgi verdiler.





‘SANDIĞA ÇAĞRI’

“Demokrasi için Ben# De varım!” sloganıyla düzenlenen ekinliklerde, oy kullanma hakkına sahip Alman vatandaşı göçmen kökenlilere gelecek hafta pazar günü yapılacak genel seçimlerde sandık başına giderek oylarını kullanma çağrısında bulundular. 23 Şubat’ı beklemek istemeyenlere de zaman kaybetmeden mektupla gelen oy pusularını doldurarak postaya vermelerini de önerdiler. TGD Başkanları Aslıhan Yeşilkaya-Yurtbay ve Gökay Sofuoğlu ile kampanya koordinatörü Kenan Kolat’ın yanı sıra başka kentlerdeki TGD temsilcileri ve üyelerinin tam destek verdiği etkinliklerde katılımcılara bire bir bilgilenme olanağı da sunuldu.

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