×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERAvrupa Haberleri

TGD’den 63 kentte seçim öncesi bilgilendirme kampanyası

Güncelleme Tarihi:

#Almanya Türk Toplumu#Almanya#AVRUPADAN HABERLER
TGD’den 63 kentte seçim öncesi bilgilendirme kampanyası
Oluşturulma Tarihi: Şubat 15, 2025 17:28

Almanya Türk Toplumu (TGD) 23 Şubat’ta yapılacak erken genel seçim öncesi halkı aydınlatmak için bugün Almanya’nın 63 kentinde etkinlikler düzenledi.

Haberin Devamı

ALMANYA Türk Toplumu (TGD) 23 Şubat’ta yapılacak genel seçim öncesi başlattığı bilgilendirme kampanyasını, bugün ülke genelinde 63 kentte düzenlenen etkinliklerle sürdürdü. Başkent Berlin’de, Hamburg’da, Frankfurt’ta, Hannover’de, Stuttgart’ta, Münih’te, Düsseldorf’ta, Köln’de, Lübeck’te olduğu gibi Almanya’nın çeşitli eyaletlerindeki kentlerde de bilgilendirme ve tanıtım etkinlikleri düzenlendi. Bazı dernek ve cemiyetler, halkla sabah kahvaltılarında bir araya gelerek, katılımcılara seçimlere katılacak partiler ve programları hakkında bilgi verdiler.

TGD’den 63 kentte seçim öncesi bilgilendirme kampanyası

‘SANDIĞA ÇAĞRI’
“Demokrasi için Ben# De varım!” sloganıyla düzenlenen ekinliklerde, oy kullanma hakkına sahip Alman vatandaşı göçmen kökenlilere gelecek hafta pazar günü yapılacak genel seçimlerde sandık başına giderek oylarını kullanma çağrısında bulundular. 23 Şubat’ı beklemek istemeyenlere de zaman kaybetmeden mektupla gelen oy pusularını doldurarak postaya vermelerini de önerdiler. TGD Başkanları Aslıhan Yeşilkaya-Yurtbay ve Gökay Sofuoğlu ile kampanya koordinatörü Kenan Kolat’ın yanı sıra başka kentlerdeki TGD temsilcileri ve üyelerinin tam destek verdiği etkinliklerde katılımcılara bire bir bilgilenme olanağı da sunuldu.

Haberin Devamı

TGD’den 63 kentte seçim öncesi bilgilendirme kampanyası

TGD’den 63 kentte seçim öncesi bilgilendirme kampanyası

TGD’den 63 kentte seçim öncesi bilgilendirme kampanyası

TGD’den 63 kentte seçim öncesi bilgilendirme kampanyası

TGD’den 63 kentte seçim öncesi bilgilendirme kampanyası

TGD’den 63 kentte seçim öncesi bilgilendirme kampanyası


TGD’den 63 kentte seçim öncesi bilgilendirme kampanyası

TGD’den 63 kentte seçim öncesi bilgilendirme kampanyası

Haberle ilgili daha fazlası:
#Almanya Türk Toplumu#Almanya#AVRUPADAN HABERLER

BAKMADAN GEÇME!