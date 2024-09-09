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TFF Avrupa’da yapılanacak

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#ALMANYA#TFF#AVRUPADAN HABERLER
TFF Avrupa’da yapılanacak
Oluşturulma Tarihi: Eylül 09, 2024 10:26

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Avrupa’da yapılanarak Türkiye kökenli gençlere sahip çıkacaklarını söyledi.

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DİYARBAKIR ziyareti sırasında Hürriyet’in “Avrupa’daki Türk gençleri, yıllardır TFF’nin Avrupa’da yapılanamaması nedeniyle milli takıma seçilemedi. Binlerce mağdur olmuş Türk gencimiz var. Gençlerimiz için ne yapmayı düşünüyorsunuz?” sorusunu şöyle yanıtladı: “Biz TFF olarak Avrupa yapılanması için çalışıyoruz. Almanya Koordinatörü ve Avrupa ülkelerinde temsilcilerin, gözlemcilerin olacağı bir yapı oluşturacağız. Henüz çalışmamız tamamlanmadı. Ama bu konuda kararlıyız. Avrupa başta olmak üzere yurt dışında yaşayan Türkiye kökenli yetenekli gençlerimizi keşfedip kazanmak istiyoruz. Bu konuda karalıyız. Yurt dışında yaşayan Türk gençlerini Türk Futbol Milli Takımı’nda her zaman görmek istiyoruz.”

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#ALMANYA#TFF#AVRUPADAN HABERLER

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