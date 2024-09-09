TFF Avrupa’da yapılanacak

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DİYARBAKIR ziyareti sırasında Hürriyet’in “Avrupa’daki Türk gençleri, yıllardır TFF’nin Avrupa’da yapılanamaması nedeniyle milli takıma seçilemedi. Binlerce mağdur olmuş Türk gencimiz var. Gençlerimiz için ne yapmayı düşünüyorsunuz?” sorusunu şöyle yanıtladı: “Biz TFF olarak Avrupa yapılanması için çalışıyoruz. Almanya Koordinatörü ve Avrupa ülkelerinde temsilcilerin, gözlemcilerin olacağı bir yapı oluşturacağız. Henüz çalışmamız tamamlanmadı. Ama bu konuda kararlıyız. Avrupa başta olmak üzere yurt dışında yaşayan Türkiye kökenli yetenekli gençlerimizi keşfedip kazanmak istiyoruz. Bu konuda karalıyız. Yurt dışında yaşayan Türk gençlerini Türk Futbol Milli Takımı’nda her zaman görmek istiyoruz.”