Teşvik primi öfke yarattı

ALMANYA’DA sendikalarla SPD otomobil teşvik primi yüzünden birbirine girdi. Sendika yöneticileri ve işçi temsilcileri SPD’yi çok sert eleştirdi. 800 bin insanın çalıştığı otomotiv sanayi hükümetten benzin ve dizel otomobillere teşvik primi istedi. Sendikalar da teşvik primi ödenmesinden yanaydı. Ancak hükümet ortağı SPD benzin ve dizel araçlara teşvik primi ödenmesine karşı çıktı. Hükümetin korona krizinden çıkmak için karara bağladığı 130 milyarlık ekonomiyi canlandırma paketinden benzin ve dizel otomobillere teşvik primi çıkmadı.

ÇOK ÖFKELİYİZ

İşçi temsilcilikleri ve sendikalar SPD’yi bu nedenle eleştiri topuna tuttu. Daimler İşçi Temsilcileri Birliği Başkanı Michael Brecht, otomotiv sektöründe çalışanların SPD’ye ‘Çok öfkeli’ olduklarını söyledi. Brecht, “SPD yönetimi durumu anlamadı” dedi. Alman otomobil sanayinde bir küçülme dalgasının yolda olduğunu ve iş yerlerinin bundan derin etkileneceğini söyleyen İşçi Temsilcileri Birliği Başkanı Brecht, SPD yönetiminin teşvik primine bu denli karşı çıkmasına bir anlam veremediklerini kaydetti. IG Metal Sendikası Başkanı Jörg Hofmann da, SPD’nin teşvik primini engellemesinin çok düş kırıcı olduğunu söyledi.

SPD SAVUNDU

SPD Eş Genel Başkanı Norbert Walter Borjans ise otomobil teşvik primine karşı durmalarını savundu. Walter Borjans, bir sektörün devlete nasıl yardım edeceğini dikte ettiremeyeceğini, vergi mükelleflerinin patronlar ve hissedarlarının teşviki için kefil olamayacağını vurguladı. Ekonomik teşvik paketinin satın alma gücünü canlandıracağını ve bunun otomotiv sektöründeki iş yerlerini de güvence altına alacağını kaydeden SPD Eş Genel Başkanı Walter Borjans, benzin ve dizel otomobillere teşvik primine halk desteğinin de kaybolduğunu söyledi. SPD çalışanlardan yana çarpan kalbini kaybetti mi sorusuna, Walter Borjans “Tam tersine, biz otomotiv sektörünün gelecekte iş yeri güvencesine daha fazla yatırım yapmasını istiyoruz. Şirketler iklim dostu elektrikli otomobil geliştirilmesini çok ihmal ettiler” diye konuştu.