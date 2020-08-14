Teşvik başvurularının dörtte üçü onaylandı

HÜR Demokrat Partili (FDP) milletvekillerinin konuyla ilgili Meclis’e sunduğu soru önergesini cevaplayan hükümet, elektrikli otomobil teşvikinden faydalanmak için 234 bin başvurunun yapıldığını ve bu başvuruların yüzde 73’ünün onaylandığını açıkladı. Federal hükümet cevabında başvuruların yüzde 27’lik bölümünün ise onaylanmadığını belirtti. Soru önergesine verilen cevapta başvuruların neden onaylanmadığına ilişkin ise herhangi bir bilgiye ver verilmedi. Teşvik için en fazla onay alan başvuruların Berlin ve Kuzey Ren Vestfalya (KRV) Eyaletleri’nden yapıldığı da cevapta belirtildi. Her iki eyalette başvuruların yüzde 76’sının onaylandığı kaydedildi. Yüzde 70 ile en az onay alan başvurular ise Saarland Eyaleti’nden yapıldı.

ORAN YÜKSEK

FDP Ulaşım Politikaları Sözcüsü Bernd Reuther hükümetin verdiği cevabı değerlendirirken “Reddedilen elektrikli otomobil teşvik başvuruların oranı oldukça yüksek. Hükümet neden başvuruların reddedildiğini gerekçelendirmeli. Yapısal sorunların giderilmesi için çaba harcamalı” dedi. Almanya’da çevreyi koruma amacıyla 2016 yılından beri elektrikli otomobiller ile hibrit motorlu otomobiller sübvanse ediliyor. Federal Ekonomi Bakanlığı’nın verilerine göre bu yılın başından beri 69 bin 606 kişi primden yararlanmak için başvuruda bulundu.