Testlerin kontrolünü kim yapacak!

ALMANYA’da korona salgınıyla mücadele hayata geçirilen hızlı testlerde birçok test merkezinin dolandırıcılık yaptığı iddiası gündeme oturdu. Muhalefet partilerinin gerekli kontrollerin yapılmadığı için eleştirilerine hedef olan Federal Sağlık Bakanı Jens Spahn, kontrollerin artırılacağını açıklamıştı. Ancak şimdi de hızlı testlerin kimler tarafından kontrol edileceği tartışması yaşanıyor. Birçok kurumun kontrol mekanizmasını üstlenmek istemediği kaydedildi.

BÖLGESEL MALİYELER DEVREYE GİRECEK

Yerel belediyelerin hızlı test merkezlerinde yapılan testlerin gerçekten yapılıp yapılmadığıyla ilgili kontrolleri üstlenmek istemediği kaydedildi. Aynı şekilde doktorlar birliği gibi birçok sağlık birliği ve kurum temsilcisi konuyla ilgili yaptıkları açıklamada testlerin kontrolünü üstlenmeyeceklerini belirtti. Federal hükümet ve eyaletler testlerin kontrol edilmesiyle ilgili ortak karar alırken, bu hafta içinde yerel belediye ve sağlık örgütleriyle irtibata geçerek çözüm arayacakları belirtildi. Aynı şekilde bölgesel maliyelerin de devreye sokularak alınan test adedi ve kesilen faturaların kıyaslanabileceği ifade edildi.