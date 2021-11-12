Testler yeniden ücretsiz oluyor!

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BAKAN Spahn, artan korona vaka sayıları ve yoğun bakım ünitelerinin dolmasıyla birlikte yeni tedbirlerin alınacağını kaydetti. Spahn, bunlar arasında ücretsiz test uygulamasının da olduğunu belirtti. Spahn ayrıca etkinliklerin de mümkün olduğu kadar azaltılmasını istedi. Sağlık Bakanı Spahn, etkinliklerin kısıtlanmasının yanı sıra ‘2G Plus’ zorunluluğu getirilmesini de planladıklarını kaydetti. Buna göre aşı olanlar ve enfekte kaptıktan sonra iyileşenler ayrıca negatif test ibraz ederek etkinliklere katılabilecek.

3G İYİ FİKİR AMA...

Sağlık Bakanı 3G uygulamasının iyi fikri olduğunu ancak şu anda salgının yayılmasını önlemeye yetmediğini de vurguladı. Sadece 2G uygulamasının bile yeterli olmayacağını ifade eden Spahn, kapalı mekânlarda katılımcı sayısına sınırlama getirilmesi ve gerekirse restoran ve barların kapatılmasının düşünülmesi gerektiğini ifade etti.