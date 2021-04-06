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Avrupa
BERLİN - Fotoğraf: Getty Images
Haber Giriş: 06.04.2021 - 10:10 | Son Güncelleme:

Testle müşteri alma uygulaması parkendeyi vurdu

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Testle müşteri alma uygulaması parkendeyi vurdu

Almanya’da artan yeni korona vakaları nedeniyle Berlin eyaletinin geçen hafta çarşamba başlattığı perakende alışveriş yerlerini kapatmak yerine hızlı testle müşteri alma uygulaması alışverişe olan ilgiyi azalttı.

UYGULAMAYA göre alışveriş öncesinde mağazaların önünde kuyrukta bekleyen müşteriler hızlı test sonucuna göre içeriye alınıyor. Ancak uzun bekleme süreleri ve testin maliyeti müşteri sayısını ciddi anlamda düşürdü. Berlin-Brandenburg Perakende Ticaret Birliği Başkanı Nils Busch-Petersen, müşteri sayısının yüzde 10’a gerilediğini açıkladı. Petersen, masrafların getiriden daha fazla olduğunu belirtirken, “Bu uygulama hiçbir şey getirmedi. Bu uzun süreli uygulanabilir bir model olamaz. Aslında en doğrusu bizim dükkânları tamamen kapatmamız olurdu” dedi.

SENATO KARARIN ARKASINDA
Berlin’deki uygulama kapsamında perakende ticaretin yapıldığı iş yerleri, alışveriş merkezleri ve mağazaların dışında müzeler ile kuaför ve güzellik salonları da ancak son 24 saat içinde yapılmış test ibraz eden müşteriyi içeri alabiliyor. Ancak gıda ürünleri satan dükkânlar, süpermarketler, büfeler ve eczaneler ise kapsam dışında tutuluyor. Berlin senatosu eleştirilere rağmen, kapatma opsiyonun dışındaki en gerçekçi yöntemin test uygulaması olduğunu belirterek, kararın arkasında duruyor.

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