Testi olana karantina yok

TÜRKİYE’den gelen ve Almanya’ya girişlerinde testin negatif olduğunu ispatlayan belgeyi yanlarında bulundurmayanlar ise evlerinde 14 gün karantina altında kalacak, ev halkı dışında kimse ile görüşmeyecek, misafir kabul edemeyecek. Bu kişiler, ayrıca sağlık durumlarıyla ilgili bağlı bulundukları sağlık kurumları ile irtibata geçerek bilgi vermek zorunda olacak. Almanya’da salgın hastalıklarla mücadeleden sorumlu Robert Koch Enstitüsü (RKI), Türkiye’de yapılacak koronavirüs testlerinin Alman makamları tarafından kabul edileceğine yönelik açıklamada bulunmuştu. KRV Eyalet Yüksek Mahkemesi, daha önce Avrupa Birliği ülkeleri dışından gelecek kişilere karantina uygulanamayacağına dair karar vermişti. Yayımlanan bu genelge ise mahkemenin bu kararını geçersiz kılmış oldu.