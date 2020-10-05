Teste rağmen 5 gün karantina mecburiyeti

KORONA Kabine toplantısı hakkında hükümet sözcüsü Steffen Seibert önemli açıklamalarda bulundu. Yaklaşık üç aydır Almanya’da vaka sayısının belirgin bir şekilde arttığını vurgalayan Seibert, “Bazı bölgeler yedi günlük korona vaka sayısı 100 bin nüfus başına kritik 50 sınırına ulaşıyor. Bu oran bazı büyük kentlerde ve Berlin’de olduğu gibi bazı semtler için de geçerli. Artış giderek yükseliyor. Enfeksiyon sayısının artmaya devam edeceği ihtimal dışı değil. Komşu Avrupa ülkelerine de bakınca, bizim çok daha dikkatli olmamız gerektiği açıkça görülüyor” dedi. Hedefin sağlık idarelerinin enfeksiyon zincirini takip edebileceği ve kıracağı kadar vaka sayısını düşük tutmak olduğunu vurgulayan Seibert, “Bunun için kurallara sıkı sıkıya uyulması gerekiyor. İlkbaharda yaşadığımız bir kısıtlamaya gerek kalmaması için her şeyi yapmalıyız” diye konuştu.

KARANTİNA SÜRESİ

Hükümet sözcüsü Seibert korona kabinesinin karantina düzenlemesi ve test stratejisi olmak üzere iki konuyu gündeme aldığını söyledi. Gelecek hafta karara bağlanması beklenen taslağa göre, 15 Ekim tarihinden itibaren riskli ülkelerden Almanya’ya gelenler için test süresi 14 günden 10 güne indirilecek. Ancak testleri negatif çıkanlar bile 5 gün karantinaya alınacak.

DİJİTAL BAŞVURU

Diğer bir yeni uygulama planı ise dijital başvuru. 15 Ekim tarihine kadar geçerli uygulamada riskli bölgelerden gelenler uçakta form dolduruyor. 15 Ekim tarihinden itibaren form uygulaması kalkacak. Yolcu Almanya’ya gelmeden önce belirlenen bir internet sayfası üzerinden nerede kaldığını ve ne zaman Almanya’ya giriş yapacağını bildirecek. Başvurusu üzerine kendisine onay gelecek. Yolcunun bu onayı iyi saklaması gerekecek. Havalimanında inen yolcudan polis onay belgesini görmek isteyecek. Onay belgesi olmayanların ülkeye girmesine izin verilmeyecek. Almanya içinden riskli kent ve bölgelerden gelenler için nasıl bir uygulamaya gidileceğine ise eyaletler karar verecek.