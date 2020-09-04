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Avrupa
BERLİN / Fotoğraf: dpa
Haber Giriş: 04.09.2020 - 16:58 | Son Güncelleme:

Test skandalı 10 bin kişiyi etkiledi

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Test skandalı 10 bin kişiyi etkiledi
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Almanya’nın Bavyera Eyaleti’nde büyük tepki çeken test skandalının boyutları ortaya çıktı.

TATİLDEN dönenlere hava alanları ve otobanlardaki istasyonlarda yapılan test sonuçları taraflara zamanında ulaştırılmamış, sonuçları pozitif çıkanlara haber verilmediği ve negatif olduklarını düşünen tatilcilerin karantina yerine özgürce dışarıda dolaştıkları belirlenmişti. Skandalın ne kadar insanı kapsadığı konusunda ise bir sayı verilmemişti. Bavyera Sağlık Bakanlığı sözcüsü sayıyı 10 bin olarak açıkladı.
Gecikme ve karmaşanın da halen devam ettiği belirtildi. ABD’den dönen bir Türk yolcuya test sonucu pozitif tanısı konuldu. İlişkide bulunduğu aile fertleri karantinaya alındı. Ancak yolcunun ikinci ve üçüncü testleri negatif çıktı.
Koronavirüsteki belirsizlik, hükümet partisi CSU’nun aralık ayındaki parti kurultayını da etkiledi. Kurultayın gelecek yıla ertelenmesini isteyen CSU Lideri Markus Söder, “Bini aşkın delegeyle iyi bir sinyal olmaz” dedi.

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