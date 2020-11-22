Test sayıları düşürüldü... İşte Almanya’daki son durum...

SON 24 saat içinde 15 bin 741 kişiye virüs tanısı konuldu, toplam vaka sayısı 918 bin 269 kişiye ulaştı. Bir günde Kovid-19’dan ölenlerin sayısı 138 artarak, 14 bin 22’ye yükseldi. Aktif vaka sayısı ise 300 bin 500’ye ulaştı. Cuma günü korona vakaları sayısı 23 bin 600 olarak zirve yapmıştı. Cumartesi günü vaka sayısının düşük olması sağlık idarelerinin hepsinin hafta sonu vakaları merkeze bildirmemesinden kaynaklanıyor. Ancak bir önceki cumartesi gününe kıyasla vaka sayısı bin 200 daha az. Robert Koch Enstitüsü test sayılarını da düşürdü.