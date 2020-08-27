Test mi karantina mı tartışması

ALMANYA’da korona vakalarında yükseliş sürüyor. Robert Koch Enstitüsü verilerine göre ülkede 24 saat içinde 1507 yeni korona vakası tespit edildi. Toplam korona vakası 237 bin 936’ya ulaştı. Ölü sayısı ise bir günde 5 artarak 9 bin 285 oldu. Ülkede aktif korona vakası 16 bin 800. Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn’ın riskli bölgelerden tatilden dönenlere test yerine karantina mecburiyeti yoğun tartışma yarattı.

SEYAHAT SEKTÖRÜNÜN ÖLÜMÜ

Hannover Havalimanı Müdürü Raul Hille, test mecburiyeti yerine karantina uygulamasının “Seyahat sektörünün ölümü” anlamına geleceğini söyledi. İnsanların tatile gitmekten vazgeçeceğini belirten Hille, bir sektörün batmasının göze alınamayacağını kaydetti. Bavyera Eyalet Başbakanı Markus Söder de test yerine karantina uygulamasına karşı çıktı. Söder iki hafta önce test mecburiyeti getirip, iki hafta sonra kaldırmanın bir anlamı olmadığını belirtti ve karantina kontrolünün zor olduğunu vurguladı.

SEYİRCİLİ MAÇ

Federal İçişleri Bakanı Horst Seehofer ise maçlarda artık belirli sayıda seyirciye izin verilmesini istedi. Augsburger Allgemeine gazetesine konuşan Bakan Seehofer, “Tren ve otobüslerde çok sayıda insan dar bir mekânda seyahat ederken, maçlarda belirli sayıda seyirciye izin verilmemesini halk anlamıyor” dedi. Seehofer 80 bin kişilik statlarda uzak mesafeler ve korona kuralları içinde belirli sayıda seyircinin alınması gerektiğini belirtti.