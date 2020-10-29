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Hürriyet
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Avrupa
AA / Fotoğraflar: dpa
Haber Giriş: 29.10.2020 - 10:38 | Son Güncelleme:

Test merkezleri yetişemiyor

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Test merkezleri yetişemiyor
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Almanya’da bulaşıcı hastalıklar alanında çalışmalar yürüten ve hükümeti bilgilendiren Robert Koch Enstitüsü (RKI) tarafından yapılan açıklamada, ülkede Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 16 bin 774 artarak toplam 481 bin 13’e yükseldi.

BUGÜN açıklanan rakam, salgının başından bu yana Almanya’da kaydedilen en yüksek günlük vaka sayısı oldu. Son 24 saatte 89 kişinin yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı ise 10 bin 272’e yükseldi. Ülkede Kovid-19’dan iyileşenlerin sayısı 339 bin 200’e ulaştı. Test yapan merkezlerin yoğun çalıştığını duyuran Robert Koch Enstitüsü, kapasitesinin en üst seviyesine ulaşıldığını açıkladı. Korona vakalarının artması üzerine kimi test merkezlerinin talebi karşılamakta zorlandığı belirtildi.

Test merkezleri yetişemiyor

Hamburg-Eppendorf Hastanesi yoğum bakım ünitesi sorumlusu Stefan Kluge, yaptığı açıklamada, vaka artışını endişeyle karşıladıklarını söyledi. Kluge, enfekte olanların yaklaşık yüzde 5’inin hastanede ve yüzde 2’sinin yoğun bakım ünitesinde tedavi edilmesi gerektiğini belirtti. 70 yaş üzeri kişilerde yüzde 50’nin üzerinde ölüm riski olduğunu belirten Kluge, Almanya’da ölenlerin yaş ortalamasının 79 olduğunu aktardı.

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