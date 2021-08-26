Test dolandırıcılığında 94 soruşturma

KONTROLSÜZ bir şekilde yapılan testlerdeki dolandırıcılık şüphesi üzerine Almanya genelinde soruşturmalar başlatıldı. Şu ana kadar ülke genelinde 94 kişi hakkında soruşturma yürütüldüğü belirtildi. En büyük dolandırıcılık soruşturması ise Bochum’da Medican adlı test merkezi işleten Oğuzhan C. hakkında yürütülüyor. Oğluyla brilikte gözaltına alınan Oğuzhan C.’nin işlettiği test merkezinde 10 milyon euroya yakın haksız kazanç elde ettiği belirtildi. Zanlının oğlu serbest bırakıldı. Ancak Oğuzhan C.’nin tutukluluğunun devam ettiği kaydedildi. Medican test merkezi haziran ayında kapatıldı.

3 MİLYAR EURO MALİYET

Almanya’da mart ayından bu yana sunulan ücretsiz hızlı testlerin devlete maliyetinin yaklaşık 3 milyar euro olduğu belirtildi. Testlerde yapılan dolandırıcılığın takibinin ise zor olduğunu belirten uzmanlar, tespit edilemeyen usulsüzlüklerin ve zararın çok daha büyük olduğuna dikkat çekiyor.