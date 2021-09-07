‘Teslimat’a seyirciden tam not!

2020 yılında Duisburg ve Moers kentlerinde çekimleri yapılan ve 7 Kasım 2020 tarihi için galası planlanan ‘Die Übergabe’, Kovid-19 salgını nedeniyle ertelenmişti. Senaryo ve yönetmenliğini Hasan Vatan’ın yaptığı filmin galasında sunuculuğu Hülya Frank yaparken, oyuncuların yanı sıra yüzü aşkın sinema sever de gala da hazır bulundu. ‘Teslimat’, galaya gelen izleyiciler tarafından beğenildi MAFYA HİKÂYESİNİ KONU ALIYOR

50 dakikalık aksiyon filmi olarak çekilen ‘Teslimat’ta Burcu Sandalcılar, Gökhan Er, Ayhan Yılmaz ve Mücahid MT başrolü parlaşırken, oyunculuk deneyimi olan Hakan Yücael rol aldı. Erhan Bilgin, Ergün Kavaş, Makbule Kaya, Servet Kaya, Rafet Genç ve Muhammet Genç, ilk kez bir film için kamera karşısına geçti. ‘Teslimat’ta aksiyonu bol bir mafya hikâyesi anlatılıyor.

YANA YANA GÖKHAN’I ARIYOR

Mafya patronu olan ve işlediği suçlardan dolayı üç yıl hapis cezası alan Ayhan Yılmaz, on yıldır yanında hizmet işlerinde çalışan Gökhan Er’i yanına çağırıyor ve “Benden sonra şirketimi, işlerimi ancak sana emanet edebilirim, kabul edersen gözüm arkada kalmaz” diyor. Teklifi kabul eden Gökhan Er, patronundan sonra şirketi yönetmeye başlıyor. Çok geçmeden şirketi satan Gökhan Er, sevgilisi olan Burcu ile şatafatlı bir düğünle evleniyor. Üç yıl cezasını tamamlayan ve hapisten çıkan mafya babası Ayhan Yılmaz, şirketini emanet ettiği Gökhan Er’i yana yana aramaya başlıyor. GENÇLERE ÇAĞRI YAPTI

Vatan, “Salgın nedeniyle büyük bir uğraşlarla çektiğimiz ‘Teslimat’ın galasını, geçen yıl yapamadık. Bundan dolayı üzülsek de bugün gerçekleştirebildiğimiz için sevinçliyiz. Filmimizin yapımında bize destek olan tüm sponsor şirketlerine, rol alan oyuncu arkadaşlarıma teşekkür ederim” dedi. Gelecek dönemde 90 dakikalık sinema film projesi üzerinde çalıştıklarını belirten Hasan Vatan, “Sinema ve oyunculuğu seven bay ve bayan gençleri projemizde görmek isteriz. Bunun için hesocan2000@yaho.de mail adresimden veya sosyal medya hesaplarımızdan bize, ulaşabilirler” diyerek sinema tutkunu gençlere çağrı yaptı.