141 YILLIK KULÜBÜ SALGIN BiTiRDi

Hiçbir geliri olmayan birçok kulüp iflasın eşiğine gelirken, Galler’in 141 yıllık kulübü Rhyl teslim bayrağını çekti... Dört kez Galler Kupası’nı kazanan ve bu sezon 2. Lig’de yer alan Rhyl, 141 yıllık varlığını sonlandırdığını duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, Galler Futbol Federasyonu’ndan yardım teklifi gelse de belirtilen rakamın, ihtiyaçları olan 175 bin Pound’u (Yaklaşık 1.5 milyon TL) karşılamadığı belirtildi.

Daha önce Slovak ekiplerinden Zilina ve Amerikan Futbol Ligi XFL iflaslarını açıklamıştı.