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Avrupa
Göksel Divarcı
Haber Giriş: 26.04.2020 - 13:12,Son Güncelleme:

141 YILLIK KULÜBÜ SALGIN BiTiRDi

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141 YILLIK KULÜBÜ SALGIN BiTiRDi
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KORONAVİRÜSÜN salgınının kulüplerdeki etkileri gün geçtikçe artıyor.

Hiçbir geliri olmayan birçok kulüp iflasın eşiğine gelirken, Galler’in 141 yıllık kulübü Rhyl teslim bayrağını çekti...

141 YILLIK KULÜBÜ SALGIN BiTiRDi
Dört kez Galler Kupası’nı kazanan ve bu sezon 2. Lig’de yer alan Rhyl, 141 yıllık varlığını sonlandırdığını duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, Galler Futbol Federasyonu’ndan yardım teklifi gelse de belirtilen rakamın, ihtiyaçları olan 175 bin Pound’u (Yaklaşık 1.5 milyon TL) karşılamadığı belirtildi.

Daha önce Slovak ekiplerinden Zilina ve Amerikan Futbol Ligi XFL iflaslarını açıklamıştı.

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