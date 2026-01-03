Tesla satışları Almanya’da da düştü

Haberin Devamı

Elektrikli araçların öncüsü konumundaki Tesla satışlarında başta ABD olmak üzere dünyanın çeşitli kesimlerinde olduğu gibi Almanya’da da ciddi düşüş oldu.

2023 yılında 1.8 milyon araç üreterek rekora ulaşan Tesla’nın üretiminin geçen yıl yüzde 8.5 azalarak 1 milyon 636 bine düştüğü açıklandı. Bu düşüşün elektrikli araç üretimini de olumsuz yönde etkilediği de belirtildi.

Dünya genelinde geçen yıl 418 bin 227 elektrikli Tesla aracın satışa sunulduğu ve bunun da bir yıl öncesine nazaran yüzde 15.6 düşü anlamına geldiği de kaydedildi. ABD Başkanı Donald Trump’ın geçen yıl eylül ayında elektrikli araç satın alanlara verilen 7.500 Dolar desteği kesme karının, ülkedeki satışlarda düşüşlerde etkili olduğuna da dikkat çekildi.

Tesla satışları Avrupa’da da düştü. Son verilere göre, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde geçen yılın ilk 11 ayında yüzde 39 düşüş oldu ve sadece 211 bin Tesla marka otomobil satıldı. Tesla Almanya’nın başkenti Berlin yakınlarındaki Grünheide’deki fabrikasında üretim yaptığı halde, Almanya’da geçen yıl Ocak-Ekim aylarında toplam 15.595 Tesla otomobil satıldı. Bunun da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 50.4 düşüş anlamına geldiğine de dikkat çekildi.

Almanya’da Tesla satışlarında düşüşün Tesla’nın sahibi Elon Musk’ın Almanya’da sağ popülist Almanya için Alternatif’e (AfD) destek vermesinin etkili olduğu da belirtildi. Musk’ın bu yaklaşımını protesto etmek için bazı Almanların Tesla araç satın almaktan vazgeçtiği ileri sürüldü.