Tesla hariç hepsi zarar etti

OTOMOBİL üreticilerinin 2019 yılının ikinci çeyreğinde 22 milyar kâr elde ettikleri, bu yılın ikinci çeyreğinde 17 otomobil üreticisinin 11 milyar Euro’nun üzerinde kâr kaybettiği, sadece Tesla, Nisan-Haziran döneminde bir önceki yıla göre daha iyi performans göstererek kârlı otomobil şirketleri arasında en kârlı seviyeye çıktığı belirtildi. Salgın nedeniyle en büyük düşüşü yüzde 57 ile Mitsubishi gösterirken, Alman otomobil üreticileri Volkswagen yüzde 37, Daimler yüzde 29 ve BMW yüzde 22 eksi ile bu yılın ikinci çeyreğini zararla kapattılar. Araştırmada dünya otomobil üreticilerinin toplam cirolarının 177 milyar olduğu, salgın nedeniyle yüzde 41’lik bir düşüş kaydedildiği belirtildi.