Tesla fabrikasına çevrecilerden fren

ABD’li şirket Tesla’nın plandığı tesisler için Grünheide’de perşembe akşamı başladığı ağaç kesimi Berlin-Brandenburg Yüksek İdare Mahkemesi tarafından hafta sonunda geçici olarak durduruldu. Mahkemeden yapılan açıklamada, önce bölgede ağaçların kesilmesine karşı çevre örgütü Brandenburg Yeşil Lig’in Frankfurt Oder İdare Mahkemesi’ne yaptığı başvurunun karara bağlanması gerektiği belirtildi. 92 hektar ormanlık alanda yapılan ağaç kesme işlemlerinin hızla ilerlediğine işaret eden mahkeme, gerekçe olarak da verilecek karardan önce ağaç kesme çalışmalarının tamamlanabileceğini gösterdi.

Deutsche Welle Türkçe’nin haberine göre, Grünheide’de fabrika kurararak Temmuz 2021’den itibaren üretime başlamayı planlayan Tesla, bölgede sanayi alanı olarak düşünülen, ancak bir bölümü ormanlık olan bir arazi satın almıştı. Eyalet Çevre Dairesi’nden gerekli izni alan Tesla, perşembe günü ağaç kesimine başlamış, ancak nihai inşaat izni henüz alınmamıştı. YEŞİL LİG’İN İTİRAZI

14 Şubat’ta mahkemeye başvuruda bulunan çevre örgütü Yeşil Lig, Tesla’nın nihai inşaat izni almaksızın çalışmalara başlamasına karşı çıkıyor. Yeşil Lig’in avukatı Dirk Tessmer, yaptığı yazılı açıklamada, “Tesla’nın tesislerine ilişkin onay henüz çıkmadı, inşaata planlanandan önce onay verilmesi için yasal şartların yerine getirilmesi gerekiyor, ancak burada bu şartların sağlanmadığı açık” dedi.

Eyalet Çevre Dairesi’nin verdiği bilgilere göre, Tesla’nın kurmayı planladığı fabrikaya ilişkin olarak 5 Mart’a kadar başvuruda bulunulabilecek. Bu tarihten sonra nihai inşaat izni için gerekli değerlendirmeler yapılacak. DÜNYA ÇAPINDA İZLENİYOR

CDU’lu ve FDP’li politikacılar ise Tesla’nın fabrika kurma planlarına karşı çıkılmaması konusunda uyarıda bulunuyor. CDU Ekonomi Konseyi Genel Sekreteri Wolfgang Steiger, Handelsblatt gazetesine yaptığı açıklamada Tesla’nın fabrikayı Brandenburg’a kurma planlarını, dünya çapında bütün sanayi şirketlerinin ve yatırımcıların yakından izlediğini söyledi. Steiger, Berlin-Brandenburg Havalimanı’nın tamamlanmasının yıllar boyunca ertelenmesi nedeniyle oluşan olumsuz imajın ardından bu tür engellemelerin yaşanmaması gerektiğine işaret etti. FDP Meclis Grup Başkanvekili Michael Theurer de aynı gazeteye verdiği demeçte, fabrikaya karşı şikâyet başvurusu yapmak isteyenlere çağrıda bulunarak, Almanya’nın bir sanayi merkezi olmasının engellenmemesini istedi.

Alman Ekonomi Araştırmaları Enstitüsü Başkanı Marcel Fratzscher de planlanan Tesla fabrikasının çalışmalarının durdurulmasını eleştirdi. Büyük, önemli projelerin hayata geçirilmesinin Almanya’da sıklıkla zorlaştırıldığını ifade eden Fratzscher, Tesla’ya ilişkin yaşananların ülkedeki gereksiz ve verimsiz bürokrasinin ‘Alman ekonomisinin refahı ve rekabet gücü için bir fren’ oluşturduğunu söyledi.