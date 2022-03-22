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Tesla, Avrupa’daki ilk fabrikasını açtı

#Tesla#Avrupa#Fabrika
Tesla, Avrupa’daki ilk fabrikasını açtı

Tesla, Avrupa’daki ilk fabrikasını Grünheide’de açtı. 300 hektarlık bir alana inşa edilen ve 5 milyar euroya mal olan ‘Giga Fabrika’da elektrikli otomobillerin yanı sıra batarya da üretilecek. Şu anda 3 bin kişinin çalıştığı fabrikada istihdamın 12 bin kişiye çıkarılması planlanıyor.

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ABD’li elektrikli otomobil üreticisi Tesla’nın Avrupa’daki ilk fabrikası, Brandenburg eyaletine bağlı Berlin yakınlarındaki Grünheide’de açıldı. Açılışa, Tesla CEO’su Elon Musk’ın yanı sıra Başbakan Olaf Scholz, Federal Ekonomi Bakanı Robert Habeck, Brandenburg Başbakanı Dietmar Woidke de katıldı. Tesla CEO’su Elon Musk, fabrikada üretilen ve yaklaşık 63 bin euro değerindeki ilk 30 ‘Y Model’ aracı sahiplerine teslim etti. 160 hektarlık bir ormanlık bölgeyi de kapsayan dev fabrika, 300 hektar alanda inşa edildi ve yaklaşık 5 milyar euroya mal oldu. Daha önce de protesto gösterileri yapan çevreciler, ormanlık alanda inşasına izin verilen Tesla’yı açılış gününde de protesto etti.

Tesla, Avrupa’daki ilk fabrikasını açtı
Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Tesla CEO'su Elon Musk

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Tesla, yeni fabrikasında elektrikli otomobillerin yanı sıra fabrikada batarya da üretecek. Yılda yaklaşık 500 bin elektrikli otomobil üretimi planlanan Tesla’nın ‘Gigafactory’ (Giga Fabrika) adlı tesislerinin 2 yıl gibi kısa sürede tamamlanması Almanya’da gündem oldu. Fabrikanın geçen yıl yaz aylarında hizmete girmesi bekleniyordu ancak bürokratik bazı izinler geciktiği için açılış ertelenmişti. Şu anda 3 bin kişinin çalıştığı fabrikada önümüzdeki dönemde 12 bin kişinin çalışması planlanıyor.

Tesla, Avrupa’daki ilk fabrikasını açtı
Almanya Başbakanı Olaf Scholz

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, açılışta yaptığı konuşmada, “Elektrikli araçlar geleceğin hareketliliğini yönlendirecektir” derken, uluslararası ekonomik ilişkilerle ilgili olarak da “Bizim küresel rekabete ihtiyacımız ar. Buna taş koyan rekabete değil” dedi. Fabrikanın iki yıl gibi kısa bir sürede tamamlanmasına da değinen Scholz, “Almanya hızlı olabileceğini gösterdi. Aynı zamanda Doğu Almanya da sanayide ön saflarda yer aldı” dedi.

Tesla, Avrupa’daki ilk fabrikasını açtı
Çevreciler, ormanlık alanda inşa edilen fabrikayı açılış gününde de protesto etti.

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Federal Ekonomi ve İklim Bakanı Robert Habeck ise Tesla fabrikasının gelecekteki projeler için bir örnek olacağını söylerken, çok hızlı bir şekilde kurulmasını övdü. Habeck, “Tabii ki fabrikanın bu kadar kısa sürede yapılmasından sonra, diğer alanlarda da ‘Tesla hızı’ ölçüt olarak baz alınabilir” dedi.

Tesla, Avrupa’daki ilk fabrikasını açtı
Almanya Ekonomi Bakanı Robert Habeck

Tesla’nın henüz resmi izin alınmadan inşaata başladığını belirten Habeck, “Eğer izin verilmeseydi, sökülmek zorunda kalınacaktı. Bu farklı bir kurumsal cesaret kültürü ama işe yaradı” diye konuştu. Enerji fiyatlarının artmasına da değinen Habeck, petrol ürünleri tüketimini azaltmanın bu açıdan büyük bir yararı olduğunu söyledi. Rus petrolünden bağımsız olmak istediklerini ifade eden Habeck, Rusya-Ukrayna savaşıyla ilgili bir soruyu yanıtlarken, “Akaryakıtı sadece petrolle değiştiremeyeceğimizi, bunun yerine elektriği koyabileceğimizi gösterdik. Bu, elbette bugünler için güzel bir simge oldu. Bölge için özel bir gün, Almanya için özel bir gün ve Almanya’daki hareketlilik dönüşü için özel bir gün” dedi.

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Tesla, Avrupa’daki ilk fabrikasını açtı
Elon Musk, fabrikada üretilen ve yaklaşık 63 bin euro değerindeki ilk 30 ‘Y Model’ aracı sahiplerine teslim etti.

 

Tesla, Avrupa’daki ilk fabrikasını açtı

Tesla, Avrupa’daki ilk fabrikasını açtı

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#Tesla#Avrupa#Fabrika

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