Tesla, Avrupa’daki ilk fabrikasını açtı

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ABD’li elektrikli otomobil üreticisi Tesla’nın Avrupa’daki ilk fabrikası, Brandenburg eyaletine bağlı Berlin yakınlarındaki Grünheide’de açıldı. Açılışa, Tesla CEO’su Elon Musk’ın yanı sıra Başbakan Olaf Scholz, Federal Ekonomi Bakanı Robert Habeck, Brandenburg Başbakanı Dietmar Woidke de katıldı. Tesla CEO’su Elon Musk, fabrikada üretilen ve yaklaşık 63 bin euro değerindeki ilk 30 ‘Y Model’ aracı sahiplerine teslim etti. 160 hektarlık bir ormanlık bölgeyi de kapsayan dev fabrika, 300 hektar alanda inşa edildi ve yaklaşık 5 milyar euroya mal oldu. Daha önce de protesto gösterileri yapan çevreciler, ormanlık alanda inşasına izin verilen Tesla’yı açılış gününde de protesto etti.

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Tesla, yeni fabrikasında elektrikli otomobillerin yanı sıra fabrikada batarya da üretecek. Yılda yaklaşık 500 bin elektrikli otomobil üretimi planlanan Tesla’nın ‘Gigafactory’ (Giga Fabrika) adlı tesislerinin 2 yıl gibi kısa sürede tamamlanması Almanya’da gündem oldu. Fabrikanın geçen yıl yaz aylarında hizmete girmesi bekleniyordu ancak bürokratik bazı izinler geciktiği için açılış ertelenmişti. Şu anda 3 bin kişinin çalıştığı fabrikada önümüzdeki dönemde 12 bin kişinin çalışması planlanıyor.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, açılışta yaptığı konuşmada, “Elektrikli araçlar geleceğin hareketliliğini yönlendirecektir” derken, uluslararası ekonomik ilişkilerle ilgili olarak da “Bizim küresel rekabete ihtiyacımız ar. Buna taş koyan rekabete değil” dedi. Fabrikanın iki yıl gibi kısa bir sürede tamamlanmasına da değinen Scholz, “Almanya hızlı olabileceğini gösterdi. Aynı zamanda Doğu Almanya da sanayide ön saflarda yer aldı” dedi.

Çevreciler, ormanlık alanda inşa edilen fabrikayı açılış gününde de protesto etti.

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Federal Ekonomi ve İklim Bakanı Robert Habeck ise Tesla fabrikasının gelecekteki projeler için bir örnek olacağını söylerken, çok hızlı bir şekilde kurulmasını övdü. Habeck, “Tabii ki fabrikanın bu kadar kısa sürede yapılmasından sonra, diğer alanlarda da ‘Tesla hızı’ ölçüt olarak baz alınabilir” dedi.

Tesla’nın henüz resmi izin alınmadan inşaata başladığını belirten Habeck, “Eğer izin verilmeseydi, sökülmek zorunda kalınacaktı. Bu farklı bir kurumsal cesaret kültürü ama işe yaradı” diye konuştu. Enerji fiyatlarının artmasına da değinen Habeck, petrol ürünleri tüketimini azaltmanın bu açıdan büyük bir yararı olduğunu söyledi. Rus petrolünden bağımsız olmak istediklerini ifade eden Habeck, Rusya-Ukrayna savaşıyla ilgili bir soruyu yanıtlarken, “Akaryakıtı sadece petrolle değiştiremeyeceğimizi, bunun yerine elektriği koyabileceğimizi gösterdik. Bu, elbette bugünler için güzel bir simge oldu. Bölge için özel bir gün, Almanya için özel bir gün ve Almanya’daki hareketlilik dönüşü için özel bir gün” dedi.

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