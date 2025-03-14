Tesla araçlara saldırı! Arka planda protesto mu var!

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POLİSE göre, olayların arkasında siyasi bir motivasyonun olma ihtimali nedeniyle soruşturma Berlin Eyalet Suç Dairesi (LKA) bünyesindeki Polis Devlet Koruma Birimi tarafından üstlenildi. Olaylar, gece saat 01.40 sıralarında Neue Krugallee’de park halindeki bir Tesla’nın alev almasıyla başladı. Olayı fark eden bir tanık, hemen itfaiye ve polise ihbar etti. Ancak alevler, aracı kullanılamaz hale getirecek kadar büyük hasara yol açtı. Yangın sırasında yakınlarda bulunan iki araç daha zarar gördü.



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Saat 02.00’yi geçtikten kısa bir süre sonra, Albrechtstrasse’de bir başka Tesla’nın yandığı görüldü. Olayı gören bir vatandaş, acil servisi arayarak durumu bildirdi. Bunun ardından, Am Eichgarten sakinleri de aynı markaya ait iki aracın daha alev aldığını ihbar etti. Tüm araçlar tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangınların etkisiyle üç araç daha hasar gördü. Polis, olayların arkasında siyasi bir motivasyonun olabileceğini belirterek, soruşturmayı derinleştirdi.

PROTESTO OLABİLİR

Özellikle elektrikli araçlara yönelik saldırıların, çevreci politikalar veya otomotiv endüstrisindeki dönüşümle ilgili protestoların bir parçası olabileceği üzerinde duruluyor. Ancak henüz kesin bir motive ulaşılamadı. Polis, olayla ilgili tanıklara ulaşmaya çalışırken, bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını da incelemeye aldı. Yetkililer, olayla ilgili bilgisi olan vatandaşları en yakın polis karakoluna başvurmaya çağırdı.