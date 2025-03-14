Tesla araçlara saldırı! Arka planda protesto mu var!

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POLİSE göre, olayların arkasında siyasi bir motivasyonun olma ihtimali nedeniyle soruşturma Berlin Eyalet Suç Dairesi (LKA) bünyesindeki Polis Devlet Koruma Birimi tarafından üstlenildi. Olaylar, gece saat 01.40 sıralarında Neue Krugallee’de park halindeki bir Tesla’nın alev almasıyla başladı. Olayı fark eden bir tanık, hemen itfaiye ve polise ihbar etti. Ancak alevler, aracı kullanılamaz hale getirecek kadar büyük hasara yol açtı. Yangın sırasında yakınlarda bulunan iki araç daha zarar gördü.
PROTESTO OLABİLİR
Özellikle elektrikli araçlara yönelik saldırıların, çevreci politikalar veya otomotiv endüstrisindeki dönüşümle ilgili protestoların bir parçası olabileceği üzerinde duruluyor. Ancak henüz kesin bir motive ulaşılamadı. Polis, olayla ilgili tanıklara ulaşmaya çalışırken, bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını da incelemeye aldı. Yetkililer, olayla ilgili bilgisi olan vatandaşları en yakın polis karakoluna başvurmaya çağırdı.