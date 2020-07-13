Tesla, Almanya’da 10 binden fazla çalışan istihdam edecek

24 saat aralıksız üretim yapmayı planlayan Tesla’nın fabrika çalışma planı da hazır. Personelin üç vardiya çalışması ön görülüyor. Her bir vardiyada ortalama 3 bin ile 3 bin 500 kişi görev yapacak. Tesla yönetimi, üretimi boyunca çırak yetiştirmek için eğitim verecek. 2021 yılının Temmuz ayında üretimi planlayan Amerikan otomobil devi, yıllık maksimum 500 bin otomobil üretmeyi hedefliyor.





BÖLGE SAKİNLERİ KARŞI

Çevre dostu otomobil üretme sloganıyla Almanya’da fabrika açacağını duyuran Tesla’nın fabrika binası için arazi kazanmak amacıyla binlere ağaç kesmesi büyük tepkilere yol açmıştı. Hatta dava bile açılmıştı. Bölge sakinleri, Tesla’nın fabrika kurması amacıyla tahsis edilen alanın otomobil üretimi için uygun olmadığı gerekçesiyle zaman zaman Tesla’ya karşı gösteriler düzenliyor.