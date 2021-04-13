Teşkilatlar ikinci sıra için önerdi

BERLİN’de Sosyal Demokrat Parti (SPD) ilçe teşkilatları, milletvekili aday listesiyle ilgili önerisini yaptı. Buna göre Berlin Eyalet Başbakanı Michael Müller SPD’nin ilk sıra adayı olarak önerildi. Federal Meclis milletvekili Cansel Kızıltepe ise SPD Gençlik Teşkilatı eski başkanı ve partinin güçlü isimlerinden Kevin Kühnert’in önünde ikinci sıra adayı olarak önerildi. Adaylar 24 Nisan’da yapılacak genel kurulda oylanarak kesinleşecek.

2005 yılından bu yana SPD üyesi olan Cansel Kızıltepe ilk kez 2013 yılında Friedrichshain-Kreuzberg ilçesinden hem direkt aday hem de listede 5’inci sıradan aday gösterildi. O yıl aldığı oylarla listeden meclise seçilmeyi başaran Kızıltepe maliye komisyonu üyesi oldu. Kızıltepe, 2017’de yapılan genel seçimlerde yine partisi SPD’den aday gösterilerek seçilmeyi başardı.