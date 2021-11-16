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Teşkilat, partiden atmak için harekete geçti

#Almanya#Tübingen Büyükşehir Belediye Başkanı Boris Palmer#Yeşiller Baden-Württemberg Eyalet Teşkilatı
Teşkilat, partiden atmak için harekete geçti

Yeşiller Baden-Württemberg Eyalet Teşkilatı, Tübingen Büyükşehir Belediye Başkanı Boris Palmer’in partiden atılması için başvurdu. Yeşiller Eyalet Eş Başkanları Sandra Detzer ve Oliver Hildenbrand, Palmer’in, yıllardır kuruluş ilkelerine ve çizgisine aykırı söylemleriyle partiye zarar verdiği belirtti.

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DETZER ve Hildenbrand, Boris Palmer’in, kendisini parti çizgisinden daha da uzaklaştırmak için göçmenlik, mülteci ve insan hakları politikası konularını kullandığını vurguladı. Eyalet başkanları imzasıyla yapılan başvuru gerekçesinde Palmer’in popülist ve yıkıcı açıklamalarıyla Yeşiller’e ciddi zararlar verdiği kaydedilirken, “Yeşiller’de ırkçılıkla flört eden ve kin uyandıran birine yer yok” denildi. Konuyla ilgili açıklama yapan Hildenbrand, “Davranışları ve siyasi eylemleri nedeniyle Boris Palmer’in artık Yeşiller’de siyasi bir yuvası yoktur. Sınır aşıldı” dedi. Palmer’le ilgili başvuruyu Yeşiller Bölge Tahkim Kurulu değerlendirecek. Eş başkanlar, Palmer’in 2015 yılında mültecilere karşı yaptığı açıklamaları ve korona salgını ortaya çıktıktan sonra, “Yaşlı veya hasta oldukları için zaten ölecek insanları kurtarmaya çalışıyoruz” sözlerini örnek olarak gösterdi.

‘TEK TEK ANALİZ EDECEĞİZ’
Palmer ise SWR’ye yaptığı açıklamada artık en azından neyle suçlandığını bildiğini ifade etti ve avukatıyla kendisine yöneltilen suçlamaları tek tek analiz edeceklerini söyledi. Palmer’in avukatlığını ise bir dönemler Yeşiller’in ağır toplarından olan Rezzo Schlauch, her türlü hukuksal yollarla başvuruya karşı direneceklerini söyledi. Palmer’in partiden uzaklaştırılmasına yönelik karar, mayıs ayında eyalet kurultayında delegelerin oylarıyla alınmıştı.

 

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#Almanya#Tübingen Büyükşehir Belediye Başkanı Boris Palmer#Yeşiller Baden-Württemberg Eyalet Teşkilatı

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