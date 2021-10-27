‘Teşekkürler Türkiye’

21’inci Frankfurt Türk Film Festivali, pandemi sonrası ilk yüz yüze etkinlikleriyle başladı. Frankfurt Belediyesi ‘İmparatorlar Salonu’nda gerçekleşen festivalin açılışına ünlü sanatçılar Suna Yıldızoğlu, Füsun Demirel, Halil Ergün, Damla Sönmez, Ece Yüksel, Helin Kandemir’in yanı sıra Frankfurt Büyükşehir Belediye Başkanı Peter Feldmann, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Frankfurt Başkonsolosu Erdem Tunçer, Hessen Bilim ve Sanat Bakanlığı Müsteşarı Ayşe Asar, Frankfurt Belediye Meclisi Başkanı Hilime Arslaner ile Hessen milletvekili Turgut Yüksel de katıldı. Açılışın sunucusu ünlü oyuncu Haluk Piyes oldu.
Sanatçılar Suna Yıldızoğlu, Füsun Demirel, Halil Ergün
’e festivalin ‘Yaşam Boyu Onur Ödülleri’ verildi. Ödülünü Büyükşehir Belediye Başkanı Peter Feldmann ve Başkonsolos Tunçer’den alan Suna Yıldızoğlu’nun gözleri doldu. Yıldızoğlu, Türkçe, Almanca ve İngilizce yaptığı konuşmada, “Bu kadar ağlamak isteyeceğimi hiç düşünmemiştim. Hepinize çok çok teşekkür ediyorum. En çok Türkiye’ye teşekkür etmek istiyorum. 46 yıldan beri oyuncuyum. 48 senedir Türkiye’de oturuyorum. Beni kabul ettiğiniz için, böyle bir kariyere izin verdiğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Sağ olun” dedi.‘ÇOK EMEK VERDİK’
Festivallerin önemini vurgulayan Füsun Demirel ise, “Bizler bu eserleri yaratıyoruz. Bu festivaller olmasa seyirciyle nasıl buluşacağız? Bu festivaller kültürler arası bir köprüdür. Çok kıymetli. Ödül bana çok büyük sürpriz oldu. Bu ödüller bize taze kan, bir enerji. Bazen de yaşam boyu alacak kadar oldum mu diye düşündüm. Geriye gittim. Oyunculuk mesleğinde 41’inci, sinemada 37’nci senem. Gerçekten o yaşa gelmişim. Halil Ergün ile sinemanın mutfak kısmında çok emek verdik. Oyunculuğun onurlu olması için çok mücadele verdik. Bir nebze de olsa başardık Halil” diye konuştu.
Halil Ergün, ödülünü Peter Feldmann ve Müsteşar Ayşe Asar’dan aldı. Sinemanın, toplumların hayatiyet olgusu olduğunu ifade eden Ergün, insanlığın ekmek, su kadar sanata ve kültürel üretime ihtiyacı olduğunu vurguladı: “Demokrasi, adalet, özgürlük de o hayatı beslemek içindir. Ben oyuncu olarak önce tiyatro sonra Yılmaz Güney’in göreve çağırmasıyla sinemaya başladım. Sanatçısı olmak, han, hamam sahibi olmak için değil, dünyanın daha güzel günlere değişim kavgasında yer almak içindir. Toplumumuzda selam vermek, selam almak diye bir deyim vardır. Kendimce insanlığa bir merhaba demenin, selam vermenin çabasını gösterdim. Selamım alındı ki, böyle ödüller alıyorum. Çok teşekkür ediyorum.”‘ÇOK KÜLTÜRLÜLÜĞÜ İYİ BİLİYORUZ’
Frankfurt’a artık daha çok gelmek istediğini belirten İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de, “Zenginliğinden çok etkilendim. Sayın Belediye Başkanı bu zenginliğin çok kültürlülüğe bağlı olduğunu söylediÇok kültürlülüğün, zenginliğin sebebi olduğunu biliyoruz. Biz İzmir’i biliyoruz. İzmir’i de zengin ve güzel yapan, liman kenti olarak o çok kültürlülüğü yüzyıllar boyunca yaşamış olmasındandır. Frankfurt ile İzmir arasında güçlü bir ilişki kuracağımıza inanıyorum. Hatta hangi meydana İzmir adı, Frankfurt adı verilir bilememem ama bizim öneri alacağımız konusunda bir hissiyatım var. Festival, Frankfurt ve İzmir ilişkileri açısından yeni bir ufuk açıyor” dedi.‘ŞEHRİN İMAJINA KATKI SUNUYOR’
Frankfurt Başkonsolosu Erdem Tunçer, festivalin 20 yılı aşkın bir sürede Frankfurt’un kültürel yaşamını zenginleştirdiğini vurguladı. Frankfurt ve çevresinde yaşayanların Türk sinemasının ödül almış filmlerini festivalde izleyebildiklerini, festivalle birlikte Türk sinemacıların Almanya
’daki muhataplarıyla doğrudan iletişim kurduklarını kaydeden Tunçer, “Festivalimiz, şehrin görünürlüğüne, çok kültürlü imajına katkı sunuyor. Frankfurt’un Avrupa şehri kimliği olmasının altını çiziyor” dedi. Tunçer, festivali düzenleyen Başkan Hüseyin Sıtkı ve ekibine teşekkür etti. Açılışta Frankfurt Belediye Başkanı Peter Feldmann ile Hessen Bilim ve Sanat Bakanlığı Müsteşarı Ayşe Asar da festivalin iki ülke arasındaki ilişkiler ve kent yaşamı için önemine vurgu yaptılar.