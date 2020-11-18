Ters yöne giren araç dehşet saçtı: 4 kişi öldü

INGOLSTADT emniyetinden edinilen bilgiye göre, 34 ve 43 yaşlarında iki kişinin içinde bulunduğu Gütersloh plakalı bir otomobil Salzburg yönüne doğru otobanda seyir halindeyken, otobana ters yönde giren ve hızla seyir halinde olan başka bir otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kaza sonucu iki otomobil de hurdaya döndü. Her iki otomobilde bulunan dört kişi olay yerinde can verdi. Kaza nedeniyle otoban uzun süre kapalı kaldı.

KİMLİĞİ TESPİT EDİLEMEDİ

Polis otobana ters yönde giren sürücünün kimliğini ise belirleyemedi. Yanındaki yolcunun 50 yaşında olduğunu açıkladı. Polis şimdi sürücünün kimliğinin yanı sıra otobana neden ters yönde girdiğini ve kaç kilometre yol aldığını da araştırıyor. Kazaya yol açan sürücünün alkollü olup olmadığı veya uyuşturucunun etkisi altında bulunup bulunmadığıyla ilgili de bilgi vermedi.