ÜLKEDEKİ 6 büyük Müslüman derneğinin temsil edildiği Almanya Müslümanlar Koordinasyon Konseyi (KRM) Sözcüsü Burhan Kesici yaptığı yazılı açıklamada, Viyana’daki terör saldırısının kendilerini derinden sarstığını belirterek, “Dualarımız ve düşüncelerimiz saldırıda hayatını kaybedenlerin yakınları ve yaralılarla tüm Viyanalılar ve Avusturyalılarla birlikte” ifadesini kullandı. Terör saldırısını kınayan Kesici, “Saldırganlar toplumumuzu bölmeyi ve birlikteliğimizi bozmayı amaçlıyor. Bundan dolayı saflarımızı sıkılaştırmamız ve güçlendirmemiz önemli. Birlikte ve tüm kararlılıkla bu insan düşmanı aşırıların düşüncelerine karşı çıkacağız. Bunların saflarımızda yeri yok” değerlendirmesinde bulundu.

Diyanet İşleri Türk İslam Birliği’nden (DİTİB) yapılan yazılı açıklamada da Viyana’daki terör saldırısının kendilerini derinden yaraladığı belirtilerek, şöyle denildi: “Terör, nerede, ne zaman ve kimden gelirse gelsin, her zaman tüm insanlığa yapılmış bir saldırıdır. Birlikteliğimizi ve barış içinde bir arada yaşama temelimizi yok etmelerine izin vermeyeceğiz. Teröristler nefretle hareket ediyor ve bu nefreti yaymak istiyor. Terörün galip gelmesine izin vermeyeceğiz.” Avusturyalı ve Alman siyasetçilere, özellikle de medyaya sorumlu, itidalli ve ölçülü olma çağrısında bulunulan açıklamada, yanlış anlaşılmalara fırsat verilmeden Müslümanların her zaman ve her yerde barıştan yana ve teröre karşı olduklarının açık şekilde anlaşılması gerektiği belirtildi.

Müslümanlar Merkez Konseyi Başkanı Aiman Mazyek ise Almanya’daki Müslümanların Avusturyalılarla dayanışma içinde olduğunu belirterek, “Teröristler hayatımıza, özgürlüğümüze ve Avrupa’daki yaşantımıza kastediyorlar” değerlendirmesinde bulundu.