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Terörü övenler sınır dışı edilecek

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#Almanya#Teröre Övgüye Sınır Dışı#Nancy Faeser
Terörü övenler sınır dışı edilecek
Oluşturulma Tarihi: Haziran 27, 2024 11:07

Almanya’da bundan böyle sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımlar, yabancıların sınır dışı edilmesine neden olabilecek. Hazırlanan yasa taslağına göre, terör eylemlerini onaylayan veya öven yabancılar gelecekte daha kolay sınır dışı edebilecek.

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FEDERAL İçişleri Bakanı Nancy Faeser tarafından hazırlanan ilgili taslak, federal kabine tarafından onaylandı. Faeser, yasanın sertleştirilmesine gerekçe olarak, internet üzerinden yapılan açıklamalarla terör eylemlerinin yüceltilmesinin aynı zamanda ‘aşırılık yanlılarını yeni şiddet eylemlerine teşvik edebilecek bir şiddet ortamı yarattığını’ belirtti. Faeser, çifte vatandaşların genel olarak yasadan etkilenmeyeceklerini söyledi. Yasa tasarısına göre gelecekte, internette tek bir yorumla bir terör suçunun onaylanmasının ardından sınır dışı edilme mümkün olacak. Bunun cezai bir mahkûmiyetine gerek olmayacak. Ancak tam olarak ne tür paylaşımın onay sayılacağı konusunda anlaşmazlıklar var.

Terörü övenler sınır dışı edilecek

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‘MESELE İĞRENÇ TERÖR İÇERİĞİNİN YÜCELTİLMESİ’
Faeser, “Mesele küçük bir tıklama ya da kısa bir beğeni değil, gerçekten iğrenç terör içeriğinin yüceltilmesi ve yayınlanmasıyla ilgili” dedi. Ancak Federal İçişleri Bakanlığı, internet sitesinde, ‘İkamet Yasası’ değişiklik taslağıyla ilgili Meiningen Bölge Mahkemesi’nin bir kararına da atıfta bulundu. Bu kararda, içeriğin yayılması, bir gönderinin YouTube, Instagram, TikTok vb. sosyal medyada ‘beğenilerek’ işaretlenmesini de kapsayabileceği belirtiliyor. 31 Mayıs’ta Mannheim’da bir polis memurunun öldürüldüğü olay sonrası internette bıçaklı saldırıya destek verenler çıkmış ve nefret paylaşımları yaymıştı. Bakanlık buna tepki olarak yasayı sertleştiriyor. SPD’li politikacı Faeser, “Alman pasaportu olmayan ve burada terör eylemlerini yücelten herkes, mümkün olan her yerde sınır dışı edilmelidir” dedi.

Terörü övenler sınır dışı edilecek
HABECK YASAYI ÖVDÜ
Afganistan ve Suriye’den gelen insanlar da bu yasadan etkilenecek. Ancak Alman hükümeti henüz Afganistan’ı yöneten Taliban ya da Suriye lideri Beşar Esad ile doğrudan müzakere etmeye hazır olmadığı için bu iki ülkeye yönelik sınır dışı işlemlerinin nasıl gerçekleştirileceği belirsiz. Başbakan Yardımcısı Robert Habeck yasada yapılması planlanan değişikliği övdü. “Terör eylemlerine göz yuman ve bunları teşvik eden herkes gitmelidir” diyen Habeck, İslam’ın Almanya’nın bir parçası olduğunu ancak İslamcılığın bir parçası olmadığını vurguladı. Zulüm gören insanların bu ülkede koruma bulabilmesinin büyük bir başarı olduğunu kaydeden politikacı, “Ancak terörizmi alkışlayarak ve korkunç cinayetleri kutlayarak liberal temel düzenle alay eden herkes kalma hakkını kaybeder” dedi.

 

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#Almanya#Teröre Övgüye Sınır Dışı#Nancy Faeser

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