Terörü övenler sınır dışı edilecek

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FEDERAL İçişleri Bakanı Nancy Faeser tarafından hazırlanan ilgili taslak, federal kabine tarafından onaylandı. Faeser, yasanın sertleştirilmesine gerekçe olarak, internet üzerinden yapılan açıklamalarla terör eylemlerinin yüceltilmesinin aynı zamanda ‘aşırılık yanlılarını yeni şiddet eylemlerine teşvik edebilecek bir şiddet ortamı yarattığını’ belirtti. Faeser, çifte vatandaşların genel olarak yasadan etkilenmeyeceklerini söyledi. Yasa tasarısına göre gelecekte, internette tek bir yorumla bir terör suçunun onaylanmasının ardından sınır dışı edilme mümkün olacak. Bunun cezai bir mahkûmiyetine gerek olmayacak. Ancak tam olarak ne tür paylaşımın onay sayılacağı konusunda anlaşmazlıklar var.

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‘MESELE İĞRENÇ TERÖR İÇERİĞİNİN YÜCELTİLMESİ’

Faeser, “Mesele küçük bir tıklama ya da kısa bir beğeni değil, gerçekten iğrenç terör içeriğinin yüceltilmesi ve yayınlanmasıyla ilgili” dedi. Ancak Federal İçişleri Bakanlığı, internet sitesinde, ‘İkamet Yasası’ değişiklik taslağıyla ilgili Meiningen Bölge Mahkemesi’nin bir kararına da atıfta bulundu. Bu kararda, içeriğin yayılması, bir gönderinin YouTube, Instagram, TikTok vb. sosyal medyada ‘beğenilerek’ işaretlenmesini de kapsayabileceği belirtiliyor. 31 Mayıs’ta Mannheim’da bir polis memurunun öldürüldüğü olay sonrası internette bıçaklı saldırıya destek verenler çıkmış ve nefret paylaşımları yaymıştı. Bakanlık buna tepki olarak yasayı sertleştiriyor. SPD’li politikacı Faeser, “Alman pasaportu olmayan ve burada terör eylemlerini yücelten herkes, mümkün olan her yerde sınır dışı edilmelidir” dedi.

