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Avrupa
Ali VARLI / BERLİN
Haber Giriş: 21.02.2020 - 17:00,Son Güncelleme:/

‘Teröristle göz göze geldik, bana ateş etmedi’

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‘Teröristle göz göze geldik, bana ateş etmedi’
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Terör saldırısında Midnight nargile barda olan ve şans eseri yara almadan kurtulan 19 yaşındaki Hanau Rahman Yılmaz, o anları Hürriyet’e anlattı:

“21.40 gibi nargile bara geldim. Annem de orada çalışıyor. Sedat Ağabeyle selamlaştık ve yandaki masaya oturduk. Bir süre sonra dışarıdan silah sesleri geldi. Ben kurusıkı sandım. 5 veya 6 silah sesi geldi. Sonra elinde silahıyla terörist içeriye girdi. Üzerinde yeşil bir kaban vardı. Başını da kapşonuyla örtmüştü. Direkt ön masada tek başına oturan Sedat Ağabeye ateş etti. Ben hemen yanında olduğum için üç el ateş ettiğini gördüm. Sıkarken eli titriyordu. Bana baktı ve çıktı. O sırada arka masalarda oturanlar bağırdı ve masayla, kanepeleri kendilerine siper yaptılar. Ben anlamıyorum bu saldırıları. Yabancıları öldürmekle nereye varacaklar. İnsanların korkup gideceklerini sanıyorlarsa, bu olmaz. Biz buralıyız. Burada da kalacağız.”

‘Teröristle göz göze geldik, bana ateş etmedi’

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