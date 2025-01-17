Terörist için 16 sayfalık rapor

BERLİN / Fotoğraflar: dpa
Oluşturulma Tarihi: Ocak 17, 2025 11:16
Magdeburg’da 6 kişinin hayatını kaybettiği ve 200’den fazla kişinin yaralandığı Noel pazarı saldırısının faili Taleb A.’nın geçmişine dair 16 sayfalık bir kronoloji hazırlandı. Güvenlik birimleri tarafından oluşturulan belge, saldırganın geçmişte sergilediği birçok tehlikeli davranışı ortaya koyuyor.
FEDERAL Meclis İçişleri Komisyonu, altı kişinin hayatını kaybettiği Magdeburg saldırısının nasıl gerçekleşmiş olabileceğini açıklığa kavuşturmak istiyor. Bu amaçla komisyon adına 20 Aralık 2024’teki Noel pazarı saldırısının faili Taleb A.’nın geçmişine dair 16 sayfalık bir kronoloji hazırlandı. Güvenlik birimleri tarafından oluşturulan rapor, saldırganın geçmişte sergilediği birçok tehlikeli davranışı ortaya koydu. Raporda, insan kaçakçılığı, hakaret ve tehditler ele alınıyor. Eyalet kriminal soruşturma büroları, Federal Kriminal Dairesi, Federal Anayasayı Koruma Dairesi ve Federal İstihbarat Servisi’ne kadar yetkili makamlarla yapılan 100’den fazla görüş ve veri listeleniyor.İHMALLER DE ARAŞTIRILACAK
Rapora göre Taleb A., 2013 yılında Almanya
’ya girişinden 7 yıl sonra ilk kez bir tehdit olayıyla dikkati çekti. Rostock’daki bir mahkemede tespit edilene göre, bir telefon görüşmesinde Boston saldırısını hatırlatarak ‘uluslararası yankı uyandıracak’ bir eylemde bulunacağını söyledi. Bu olay sonucunda 90 günlük para cezasına çarptırıldı, ancak suç kaydı sınırını geçmedi. Federal Meclis İçişleri Komisyonu, güvenlik birimlerindeki ihmalleri de araştırmaya başladı. 24 Ocak’tan itibaren tanık ifadeleri alınacak ve sorumlulukların belirlenmesi hedeflenecek.‘SİZİNLE BİRLİKTEYİZ’
Öte yandan, Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier saldırıda hayatını kaybedenleri andı. Steinmeier, Saksonya-Anhalt eyaletinin başkenti olan Magdeburg’un merkezi anıt alanı St John Kilisesi’ne çelenk bıraktı ve ardından Eyalet Başbakanı Reiner Haseloff (CDU) ile birlikte kurbanlar için hazırlanan taziye defterini imzaladı. Acil servisler ve yardım çalışanlarıyla da bir toplantı yapıldı. Steinmeier ve Haseloff, akşam saatlerinde Alter Markt’ta düzenlenen ‘Magdeburg kozmopolit bir şehir için şarkı söylüyor’ etkinliğinde konuştu. Magdeburg’un saldırıdan ‘derin bir yara aldığını’ belirten Steinmeier, kurbanların yakınlarına hitaben “Sizin yanınızdayız, sizinle birlikte hissediyor ve yas tutuyoruz” dedi. Steinmeier, saldırının ardından yardımlarından dolayı acil servislere teşekkür etti.