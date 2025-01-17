Terörist için 16 sayfalık rapor

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FEDERAL Meclis İçişleri Komisyonu, altı kişinin hayatını kaybettiği Magdeburg saldırısının nasıl gerçekleşmiş olabileceğini açıklığa kavuşturmak istiyor. Bu amaçla komisyon adına 20 Aralık 2024’teki Noel pazarı saldırısının faili Taleb A.’nın geçmişine dair 16 sayfalık bir kronoloji hazırlandı. Güvenlik birimleri tarafından oluşturulan rapor, saldırganın geçmişte sergilediği birçok tehlikeli davranışı ortaya koydu. Raporda, insan kaçakçılığı, hakaret ve tehditler ele alınıyor. Eyalet kriminal soruşturma büroları, Federal Kriminal Dairesi, Federal Anayasayı Koruma Dairesi ve Federal İstihbarat Servisi’ne kadar yetkili makamlarla yapılan 100’den fazla görüş ve veri listeleniyor.

