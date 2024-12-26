Terör uzmanı uyardı: ‘İstihbarat servisleri...’

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NEUMANN, saldırıdan sonra Magdeburg’daki güvenlik önlemlerinin hâlâ savunuluyor olmasının kendisini hayrete düşürdüğünü belirterek bu konuda yapılan yanlışları da sıraladı. İstihbarat servislerinin zayıflığına dikkati çeken Neumann, Almanya’nın savunmada olduğu gibi istihbarat konusunda da tamamen ABD’ye bağımlı olduğuna dikkati çekerek bunun değişmesi gerektiğini ifade etti. İhbarların genelde yabancı istihbarat servislerinden geldiğini belirten Neumann, “Önlenen saldırıların yüzde 80 ila 90’ının başlangıçta yabancı istihbarat servislerinden -çoğu durumda Amerikalılardan- gelen ihbarlarla gerçekleştiğini söyleyebilirim” dedi.

‘İHBARLAR DİKKATE ALINMALI’

Neumann, Almanya’nın küresel güvenliğe neredeyse hiç katkıda bulunmadığına söyledi: “Tam tersine, Amerikalılar bizim için kirli işleri yaparken, biz veri koruma ve gizlilik politikamızı övüyor, kendimizi medeni hakların asil koruyucuları olarak yüceltiyoruz. İstihbarat servislerinin daha fazlasını yapmasına izin verilmeli. Yasalarımız başka bir çağdan kalma ve uyarlanmadı. Vatandaşlar tarafından yapılan ihbarlar da ciddiye alınmalı. Yıllardır vatandaşlara şüpheli gördükleri her şeyi bildirmelerini söylüyoruz ama bunu yaptıklarında hiçbir şey olmuyor. Almanya, yeni tip suikastçılara karşı da hazırlıklı olmalı. Magdeburg saldırganı Talib A., en yaygın fail profillerinden birine net bir şekilde uymadığını, bu nedenle güvenlik kavramları tekrar revize edilmeli.”

Güvenlik uzmanı Christian Schneider de ZDF televizyonuna yaptığı açıklamada, güvenlik konseptinin standartlara uygun olması halinde saldırının gerçekleştiremeyeceğini savundu.