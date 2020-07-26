Lüks araçla kalabalığın arasına daldı... Almanya'da terör korkusu...

Bir kişi aracın altında kaldı. Sürücü yaralı olarak gözaltına alındı. Polis bomba uzmanı köpeklerle olay yerinde araştırma yapıyor. Çok sayıda itfaiye ekibi ve kurtarma ekipleri olay yerinde. Polis olayın bir terör saldırısı olup olmadığını araştırıyor. Ancak olayda siyasi ya da dini bir motif şüphesi henüz görülmediği belirtildi.

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