Son Güncelleme:
Lüks araçla kalabalığın arasına daldı... Almanya'da terör korkusu...
Almanya’nın başkenti Berlin’de bir kişi lüks aracıyla kalabalığın içine daldı. Olay kentin merkezi yerlerinden Zoo tren istasyonu civarındaki Hardenbergplatz’da sabah saat saat 07.20 sıralarında meydana geldi. Üçü ağır 7 yaralı var.
Bir kişi aracın altında kaldı. Sürücü yaralı olarak gözaltına alındı. Polis bomba uzmanı köpeklerle olay yerinde araştırma yapıyor. Çok sayıda itfaiye ekibi ve kurtarma ekipleri olay yerinde. Polis olayın bir terör saldırısı olup olmadığını araştırıyor. Ancak olayda siyasi ya da dini bir motif şüphesi henüz görülmediği belirtildi.
Ayrıntılar geliyor
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle