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Haber Giriş: 22.12.2020 - 12:41 | Son Güncelleme:

Terör saldırısı hazırlığında yakalandı

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Terör saldırısı hazırlığında yakalandı
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Almanya’nın başkenti Berlin’de eylem hazırlığı içinde olan bir kişinin evine baskın düzenlendi. Berlin savcılığı, şüphelinin ciddi bir saldırı hazırlığı içindeyken yakalandığını duyurdu.

BUGÜN sabah saat 06.00’da şüphelinin Marzahn semtindeki evine baskın düzenledi. Baskına özel kuvvetlere mensup 190 polis katıldı. Savcı, baskınla ilgili detaylı bilgi vermezken, yakalanan kişinin radikal dinci terör örgütleriyle bağının bulunmadığı ve tek başına hareket ettiğinden şüpheleniyor. Evde silah veya patlayıcının bulunup bulunmadığıyla ilgili ise savcılık bir bilgi paylaşmadı

 

 

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