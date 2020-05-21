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Avrupa
İHA
Haber Giriş: 21.05.2020 - 11:04,Son Güncelleme:

Terör örgütü yandaşlarından camiye çirkin saldırı

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Terör örgütü yandaşlarından camiye çirkin saldırı
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PKK terör örgütü yandaşları, Almanya’nın Kuzey Ren-Vestfalya Eyaleti’ne bağlı Eitorf beldesinde Diyanet İşleri Türk İslam Birliği’ne (DİTİB) ait Eitorf Merkez Camisi’nin duvarına örgüt yanlısı yazı yazdı.

GECE 01.30 sıralarında gerçekleşen saldırıyla ilgili bilgi veren dernek başkanı İrfan Saral, sabaha karşı camilerinin duvarına yazılan yazı fark edildikten sonra polise bilgi verildiğini, polisin olay yerine intikal ederek gerekli incelemeler başlattığını söyledi. Saral, camilerine daha önce böyle bir saldırının olmadığını ve saldırganların bir an önce yakalanıp adalete teslim edilmesini beklediklerini ifade etti.

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