Terör örgütü yandaşlarından camiye boyalı saldırı

DİYANET İşleri Türk İslam Birliği’ne (DİTİB) bağlı Fatih Camisi’ne gece kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce yapılan boyalı saldırı sabah namazına gelen cemaat tarafından fark edilip önce cami yönetimine haber verildi, ardından olay polise intikal ettirildi. Hühndorfer Caddesi üzerinde bulunan ve aynı anda 300 kişinin ibadet edebildiği camide incelemede bulunan polis tutanak tutarak soruşturma başlattı.

DİTİB Dresden Fatih Camisi’ne 2016 yılında bombalı saldırı yapılmış, saldırgan olduğu tespit edilen Nino K. 9 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Camiye geçen yıl düzenlenen saldırıda ise camları kırılmış ve maddi zarar verilmişti.