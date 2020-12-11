MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerAvrupa HaberleriTerör örgütü yandaşlarından camiye boyalı saldırı
GeriAvrupa Terör örgütü yandaşlarından camiye boyalı saldırı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Avrupa
AA
Haber Giriş: 11.12.2020 - 19:14 | Son Güncelleme:

Terör örgütü yandaşlarından camiye boyalı saldırı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Terör örgütü yandaşlarından camiye boyalı saldırı
Abone Olgoogle-news

Almanya’nın Hessen eyaletindeki Offenbach şehrinde bir caminin duvarı ve tabelası, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce boyayla kirletildi ve terör örgütü lehine sloganlar yazıldı.

Diyanet İşleri Türk İslam Birliği’ne (DİTİB) bağlı Yavuz Selim Camisi’ne sabaha karşı yapılan boyalı saldırı polise bildirildi. Cami yapılan incelemenin ardından dernek yöneticilerince cuma namazı öncesi temizlendi. Offenbach DİTİB Yavuz Selim Camisi Başkanı Selim Tunç, sabah saat 07.00 sıralarında caminin 6 noktasının sarı, kırmızı ile yeşil renklerle boyandığını ve çirkin ifadelerin yazıldığını belirtti. İki yıl önce de camilerine yönelik benzer bir saldırının yapıldığını ve faillerin bulunamadığını ifade eden Tunç, “Son dönemlerde camilere yönelik artan saldırılardan bizler, cemaatimiz ve üyelerimiz endişe duyuyoruz. Olayın fail ya da faillerinin bulunarak adalete teslim edilmesini talep ediyoruz” dedi. Polis camide yaptığı incelemenin ardından tutanak tutarak araştırma başlattığını duyurdu.

Terör örgütü yandaşlarından camiye boyalı saldırı

Terör örgütü yandaşlarından camiye boyalı saldırı

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle