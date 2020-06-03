‘Terör eylemi yapacak aşırı sağcı sayısı arttı’

FDP milletvekili Benjamin Strasser’in Federal Meclis’e sunduğu soru önergesine verilen yanıtta ise BKA’nın belirlediği ve takibe alınan aşırı sağcıların en ağır şiddet ve terör eylemleri gerçekleştirebilecek nitelikte kişiler olduğu bilgisi yer aldı. BKA, geçen yıl 2 Haziran’da evinin terasında kafasına sıkılan tek kurşunla öldürülen Kassel Bölge Valisi Walter Lübcke cinayetinden hemen sonra benzer eylemlerde bulunabilecek aşırı sağcı sayısını 39 olarak duyurmuştu. Bu yılın başında da 13 eyaletin emniyet müdürlükleri, aşırı sağcıların terör eylemleri gerçekleştirebilecekleri ihtimaline karşı uyarılmıştı. 15 BİN RADİKAL VAR

FDP İçişleri Politikaları Sözcüsü Strasser, 65 rakamının gerçeği yansıtmadığını belirterek, gerçek rakamın daha yüksek olduğunu söyledi: “Almanya’da şiddet eylemlerine girişebilecek 15 bin aşırı sağcı var. Emniyet yetkilileri sadece çok az bir bölümünü sınıflandırıyor.” Strasser, emniyeti, geçmiş yıllarda yaşanan olumsuzlukları iyi değerlendirememekle de suçladı. Emniyetin elindeki bilgilerine göre ülkede eylem yapabilecek radikal sayısı ise bir önceki yıla göre azaldı. 2019’da sayı 700 iken bu yıl 600’e geriledi.